Nuevos personajes, decorados históricos y un final de película, así son los nuevos capítulos de 'Stranger Things'

Stranger Things dice adiós para siempre. Tras tres años de espera por un parón en el rodaje debido a la crisis del coronavirus, este viernes la popular ficción de Netflix dará comienzo a la primera parte de su final con la emisión de seis episodios, cada uno de ellos con hora de duración aproximadamente. De esta manera, se servirá un pequeño aperitivo para abrir la boca a todos los fans. Sin embargo, para conocer el desenlace, los espectadores tendrán que esperar un poco más, concretamente, hasta el 1 de julio, cuando se publiquen en la plataforma los tres capítulos que pondrán punto y final a la historia, el último de ellos con una extensión de dos horas, prácticamente una película, que hará que los personajes se puedan despedir por la puerta grande.

Una noticia triste para gran parte del público que todavía no se siente preparado para cerrar esta etapa. Para todos ellos hay un hilo de esperanza, ya que sus creadores, los hermanos Harbour, han explicado que a pesar de que la serie estaba planteada para durar unas cuatro temporadas, el universo que se ha creado alrededor del proyecto es tan grande que el final es totalmente abierto. Con estas palabras han dejado la puerta abierta a un posible spin off. Incluso ya se ha llegado a comentar que Netflix está negociando crear un universo paralelo centrado en la historia de Once, a quien da vida Millie Bobby Brown, y que se ha convertido en uno de los personajes más queridos.

En esta ocasión la trama será más madura, puesto que los niños protagonistas han crecido y están preparados para afrontar su nueva etapa como estudiantes de universidad. Una edad adulta que los envuelve en un mundo de terror. Por este motivo, y haciendo alusión a su ambientación ochentera, uno de los capítulos rendirá homenaje al clásico del cine de la década Pesadilla en Elm Street y a su protagonista Freddy Krueger.

Los escenarios también tendrán una relevancia importante en esta temporada final, porque la serie ha sido rodada en dos localizaciones distintas. Como ya es costumbre, en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Los Ángeles, que es el telón de fondo principal, y una segunda trama en Lituania, que funcionará como simulación de la antigua Unión Soviética. Este último es un decorado con mucha historia que a los más amantes de los mundos de ficción le puede resultar familiar, no en vano es el mismo que ya se usó en la serie Chernobyl, que se encuentra disponible en HBO Max.

En el reparto también habrá novedades porque además de los personajes conocidos hay nuevas incorporaciones que prometen dar mucho que hablar. Un casting con caras nuevas entre los que cabe destacar la participación de Levon Hawke, el hijo más pequeño de Uma Thruman y Ethan Hawke, que, siguiendo los pasos de su hermana mayor, Maya Hawke, hará su debut en la industria audiovisual con un papel en esta popular ficción.