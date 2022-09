Las diez frases de Tamara Falcó que han marcado el paso del amor a la decepción en una semana

Tamara Falcó ha sido la protagonista indiscutible de esta semana. La marquesa de Griñón ha tenido que tomar una de las decisiones más dolorosas de su vida: poner punto y final a su compromiso matrimonial con Iñigo Onieva al descubrir que este le había sido infiel. Sin embargo, haciendo alarde de su entereza, se ha mostrado optimista y dispuesta a continuar con su vida. Con la naturalidad y el desparpajo que la caracterizan, ha dejado grandes titulares, que, difícilmente, serán olvidados, y que formarán parte de la historia de la crónica social española.

¿Estamos locos o qué?

El pasado viernes, prácticamente toda España había visto las imágenes en las que Iñigo Onieva besaba a otra mujer. El empresario alegaba que ese vídeo pertenecía a otra edición de un festival de música, concretamente al 2019, y, ante el escándalo mediático que se había originado y siguiendo la recomendación de Isabel Presyler, compartió está versión de los hechos con la prensa. A pesar de que Tamara prefirió estar callada y creer a pies juntillas a su prometido, no pudo evitar reaccionar cuando le preguntaron sí sería capaz de perdonar unos cuernos. "Cuando lo escuche, me di la vuelta en plan la niña del exorcista y digo: ¿Estamos locos o qué?", días después aludía con humor a su comentada frase, puesto que ella entiende el matrimonio como el acto más puro de amor y lealtad posible y la infidelidad no entraba en la ecuación a la hora de dar un paso tan trascendental.

Me da igual si han sido seis segundos o un nano segundo en el metaverso, como esto sea verdad se acaba

Esta es posiblemente la frase más viral que la marquesa de Griñón ha pronunciado estos días. Unas palabras ingeniosas que apuntan a convertirse en parte de la cultura popular y que incluso se han convertido en el nuevo eslogan de la Guardia Civil en su campaña de concienciación contra el uso del teléfono móvil al volante. La ganadora de MasterChef Celebrity ha asegurado que la pronunció con total convicción en el momento en el que Iñigo Onieva admitía los hechos, aunque no sabe exactamente en lo que consiste el metaverso. "La verdad es que me suena a algo como del Doctor Who", explicaba entre risas a sus compañeros de El Hormiguero.

Creo que fue mi madre quién ha filtrado los vídeos

Isabel Preysler ha sido la gran consejera de la influencer en este duro trance. Su progenitora fue quién le advirtió de que debía atenta, puesto que estaba saliendo más información controvertida sobre Iñigo Onieva y también quién le ha acogido en su casa durante estos primeros días de ruptura para darle su cariño. Por este carácter tan protector, Tamara no duda en bromear sobre la posibilidad de que fuese su madre la encargada de difundir las instantáneas que sacaron a la luz la verdad.

Nunca pensé que Iñigo estuviera abusando de mi confianza

En diferentes ocasiones a Tamara le habían llegado rumores sobre que la actitud de Iñigo con otras mujeres podía ser más cercana de lo debida. En cambio, la hermana mayor de Ana Boyer se había fiado ciegamente en lo que su pareja le decía, debido a que sus sentimientos por él eran más poderosos que las especulaciones de la gente. La confianza absoluta era la base en la que cimentó su relación. Desgraciadamente, el sentimiento no fue mutuo e Iñigo traicionó esta libertad creando una gran decepción en ella, ya que la persona que considera su compañero de camino le había faltado al respeto por completo.

Mi hermano Enrique Iglesias me ha dicho: "Tengo un novio ruso para ti

Uno de los grandes apoyos de la empresaria en esta etapa tan complicada ha sido la de su familia. Todos ellos quieren que recupere la sonrisa lo antes posible, e, incluso, su hermano mayor Enrique está ejerciendo de celestino y buscando otros candidatos que puedan devolverle la ilusión por el amor y darle la alegría que necesita. "Mi hermano Enrique me ha llamado diciendo que tiene un novio ruso, pero le he contestado que tan solo estamos a sábado y que mejor no por si se lo llevan a la mili y todo eso", asegurando de esta manera tan divertida que, por ahora, prefiere no pensar en romances.

Soy muy creyente creo que todo pasa por algo

Posiblemente, la frase que mejor defina a Tamara, porque ella es una mujer de fe férrea y se refugia en sus creencias en estos tiempos complicados. La cocinera ha reconocido que a pesar de la decepción que ha supuesto romper su enlace sabe que Dios tiene planes mejores para ella y que pondrá en su camino a otra persona que sí entienda el amor como lo hace ella y le pueda hacer feliz por el resto de sus días.

Pedía a la Virgen que si no era para mí me lo quitase, pero no en la televisión nacional"

Precisamente, ha sido la devoción que siento lo que le llevó en su momento a pedir a la Virgen una señal para que la guiase a la hora de elegir a su pareja ideal y que en caso de que pudiera estar dando pasos equivocados se lo hiciese saber con alguna señal. En cambio, el supuesto aviso divino que ha recibido ha sido tan público y comentadao que ha asegurado entre risas que aunque le agradece enormemente que se la haya enviado para impedir que formalice su relación con alguien que no la iba a hacer bien prefería que lo hubiese hecho de una manera más discreta.

No sé si lo habéis eliminado de la agenda... pero el 17 de junio ya está libre"

La fecha elegida para su gran día era el 17 de junio. Por ello, ha comunicado a todos sus invitados que, como es obvio, podían hacer nuevos planes para ese día porque la boda había quedado suspendida. Tamara tenía la intención de celebrar su paso por el altar en El Rincón, el castillo que heredó de su fallecido padre, con una fiesta con las personas más importantes de su vida, pero sin que resultase demasiado multitudinaria.

No me voy a pasar el día encerrada con este señor con el que no sé si tengo algo en común

Pero, si hay algo que ha causado un profundo dolor en Tamara es haber tenido que convivir con quien es ahora un desconocido para ella. La colaboradora televisiva admitía que quiere quedarse con los momentos buenos de su noviazgo, pero no sabe qué porcentaje de ellos han sido reales y cuáles ilusiones maquilladas que camuflaban mentiras. Por ello, al escuchar la realidad, y sentir que no reconocía al que había sido su pareja, no dudó ni un segundo en abandonar el piso que ambos compartían en el centro de Madrid junto a sus dos perritas para así emprender un nuevo rumbo con la verdad como estandarte.

¿Volver con Iñigo? Lo veo imposible

Otra de las cuestiones más comentadas es la posibilidad de que volviese a dar una nueva oportunidad al empresario. Si bien es cierto que Tamara reconoce que ha estado muy enamorada de él en los dos años que ha durado su noviazgo, no baraja la opción de una reconciliación porque la ha traicionado y no comparte sus mismos valores vitales. "Con todas las mentiras me es imposible volver con él"

