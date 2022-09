Lydia Lozano, tras ser operada de la espalda: 'Todo ha salido bien que es lo importante'

Lydia Lozano ha aparecido este martes a la salida del hospital para atender a los medios y contar cómo se encuentra tras ser operada de la espalda. La periodista anunciaba hace siete días entre lágrimas que tenía que pasar por el quirófano debido a un fuerte dolor de espalda que no le dejaba levantarse de la cama y por el cual tuvo que ausentarse de su trabajo. Al acudir a urgencias la confirmaron que tenía rota la octava vértebra y que tenía que ser intervenida, ya que al tener también diagnosticada osteoporosis, la vértebra rota se le había unido a la séptima complicando aún más todo el proceso.

Lydia Lozano se derrumba al recordar a su hermano, fallecido por coronavirus

VER GALERÍA

La colaboradora se enfrentaba a la intervención que duró una hora y media y que salió a la perfección, y cinco días mas tarde y aparentemente más tranquila y sonriente ha explicado como se siente después de la operación: “Tengo mucho dolor y aún no tengo la musculatura suficiente para moverme con facilidad. La cicatriz es bastante importante, es de cinco centímetros y ahora lo más importante es que lo del cuello cemente bien, entonces me lo voy a tener que tomar con calma, cuidarme mucho y andar muchísimo que me han dicho que es lo mejor para esta situación”. La periodista también bromeaba sobre el aparato que le han colocado, una especie de chaleco con un hierro que abarca toda la espalda y que “no se había puesto para salir mona”. Ademá,s ha afirmado entre risas que “está como un torero ya con tanta cicatriz".

En cuanto al apoyo de sus compañeros, ha querido dejar claro que todos han estado muy pendientes y que tiene el móvil lleno de mensajes. A pesar de afirmar que estaba contenta ya que todo había salido bien que era lo importante, Lydia ha confesado que lo que más le va a costar va a ser el reposo: “En principio el médico me ha dicho que un mes, pero también me ha dicho que me conoce y que sabe que voy a aguantar quince días. De momento voy a esperar a que me hagan la primera revisión y después ya tomaré una decisión”.

Lydia Lozano vuelve al plató tras su operación y se atreve ¡a bailar!

VER GALERÍA

Su marido Charlie ha sido el encargado de ir a buscarla mientras ella esperaba con un vestido rosa estampado, gafas de sol negras y sujetaba en las manos una bonita planta. Una vez subida en el coche, ha pedido ayuda a uno de los periodistas para que le cerraran la puerta, y mucho más tranquila y ya habiendo pasado lo peor, ha agradecido las muestras de cariño y los mensajes de apoyo.