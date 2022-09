De la faja en el camerino a Brad Pitt: así se gestó la propuesta que ha cambiado la vida a Sonsoles Ónega

Su fichaje por la cadena de la competencia fue una auténtica sorpresa pues su rostro era uno de los más reconocibles de Telecinco con el espacio Ya es mediodía. Sonsoles Ónega está a punto de iniciar una nueva etapa en Antena 3 con un proyecto del que todavía no ha dado demasiados detalles. Discreta pero con mucha simpatía y sentido del humor, la periodista ha desvelado paso a paso cómo se gestó este inesperado cambio de cadena que tuvo una repercusión que no se esperaba (el shock la dejó casi una semana sin habla) y que ha supuesto para ella un nuevo paso en su carrera. Una mezcla de emociones y sentimientos encontrados que comenzaron el 1 de julio cuando estaba en su camerino acompañada por una estilista, con un atuendo un tanto peculiar. "Cuando me llamaron desde Antena 3 estaba en un camerino de Telecinco. Estaba en faja y sonó el teléfono" ha contado con naturalidad y humor en El Hormiguero.. Esta llamada la sorprendió, claro. "Era la secretaria del director general de Atresmedia. Al principio pensé, ingenua de mí, que sería para adaptar una novela mía, pero me convocaron para una reunión en la sala de un hotel" explicó.

"Allí se presentaron dos señores y una mujer. Uno de los hombres era el director de esta casa, Carlos Fernández Alonso, y su frase inicial fue directa, me dice cinco palabras: Tenemos un plan para ti" aseguró entre carcajadas que entonces dejó de ver a Carlos Fernández y empezó a ver a Brad Pitt. Un momento como de película, sin duda. "Ahí me enamoré de la propuesta y pensé que igual era el momento para cambiar de empresa" reconoció, sin dar eso sí detalles de un proyecto que todavía se está perfilando. Fue entonces cuando tuvo que pedir al menos un par de días para asimilar el ofrecimiento y responder, un tiempo que le provocó cierta angustia, como ella misma reconoce. "Así empezaron las 48 horas más angustiosas de mi vida. Pedí un tiempo para pensármelo y coincidió con el fin de semana del Orgullo Gay en Madrid. No olvido ningún detalle de aquellos días" indicó.

Una angustiosa decisión

Fueron varias las ideas que se le pasaron por la cabeza en aquellos momentos, como ella misma reveló en la entrevista. "Primero porque no me lo esperaba, pensaba que nunca me iba a pasar. Segundo, la angustia de cómo se lo digo a a mis jefes de los que sigo enamorada, porque es casi más duro que un divorcio. Y tercero, en qué momento". Fue el 11 de julio cuando decidió aceptar la oferta y puso fin a su etapa en Telecinco, algo que no le resultó nada sencillo, claro. "Con todo el dolor de mi corazón, comuniqué a mis jefes que me iba. Pensaba que esto nunca me iba a pasar. Fue horroroso, fue angustioso. Hablé con mi hermana y con mi novio. Todos tuvieron la certeza de que tenía que aprovechar la oportunidad" comentó refiriéndose a su hermana Cristina y su pareja, César Vidal. Añadió además que le resultó muy difícil porque Paolo Vasile, presidente de Telecinco, confió mucho en ella en su momento. "Yo tengo en un altar a Pablo Vasile, porque a mí me ha dado una oportunidad tremenda" aclaró.

Su nuevo espacio todavía no está definido, aunque sí que comentó que se tratará de un programa de actualidad pues ella "no sabe hacer otra cosa". La única pincelada que dio acerca de este es que será "un programa para contar la vida". La presentadora mostró su cara más simpática y alegre en El Hormiguero, explicando las anécdotas y los nervios que ha pasado después de tomar una determinación que tuvo una enorme repercusión mediática que no se esperaba. Este proyecto abre una nueva etapa a su ya amplia trayectoria que incluye, desde presentar realities a cubrir la información relativa al Congreso de los Diputados, además de que es una escritora de éxito -ha publicado los siguientes libros: Calle Habana, esquina Obispo, Donde Dios no estuvo, Después del amor, Nosotras que lo quisimos y Mil besos prohibidos-. Es esta faceta como reportera política la que resume como una de las más importantes de su carrera por el aprendizaje que supuso para ella y todas las anécdotas que guarda al lado de diferentes presidentes del Gobierno y ministros.

La reaparición de la periodista se produce a escasos días de conocerse la retirada de su padre, Fernando Ónega, que deja la radio después de 43 años de exitosa andadura. "Este es un momento muy dulce y muy triste al mismo tiempo porque he cometido un acto de supremo egoísmo" contó, asegurando que es momento de disfrutar de otros placeres de la vida, pues aunque sigue amando su profesión esta es muy esclava.

