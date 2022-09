Llega 'Alas rotas', la nueva serie turca sobre la lucha de una madre por sacar de la pobreza a sus hijos

Llega la semana en la que, quien más y quien menos, ha regresado de sus vacaciones y vuelve a retomar sus rutinas. Para los amantes de la telenovelas turcas esta vuelta a la normalidad se llevará de otra manera y ya que hay buenas noticias para ellos: este lunes aterrizaba en nuestras pantallas un nuevo título que sustituye a Meryem, Alas rotas, la nueva ficción otomana que hará que su rentrée sea mucho más llevadera.

- Te descubrimos la película con dos de tus galanes turcos favoritos, Kerem Bürsin y Burak Özçivit

VER GALERÍA

Una serie que cuenta con todos los ingredientes para enganchar a los seguidores de este exitoso género desde el primer momento y cuya trama gira en torno a la lucha de una madre y el coraje que demuestra por sacar de la miseria a sus hijos, dejando constancia de que la familia es un valor fundamental para luchar contra la adversidad. En esta ficción, una vez más volverá a quedar claro que el amor está por encima de todo, incluso de las diferencias por clases sociales

- ¿Han roto tras comprometerse Hilal Altınbilek ('Tierra Amarga') y Metin Hara, ex de Adriana Lima?

Alas Rotas cuenta la historia de Zeynep, Emre, Cemre y su joven hermana pequeña Aysun quienes, tras la inesperada muerte de su padre, caen en la pobreza. Su motivación en la vida es su madre Nefise, la única persona que sacrificará todo y hará cualquier cosa que esté en su mano para conseguir el bienestar y la felicidad de los suyos. La familia pasará por momentos difíciles, aunque Nefise hará lo posible por cuidar a sus hijos y atender todas sus necesidades.

VER GALERÍA

En medio de una crisis, Nefise salva la vida del rico y poderoso Muzaffer, un hecho que, sin que ella lo sepa, dará un giro inesperado al destino de la familia. Muzaffer tienen un hermano pequeño, Onur, que, tras conocer a Zeynep, la mayor de los cuatro hijos de Nefise y quien ayuda a su madre a salir adelante, caerá rendido a sus encantos y se enamorará perdidamente de ella.

VER GALERÍA

Por otro lado, Zeynep conoce a Ahmet, la muchacha trata de mantenerse alejada de él puesto que el chico tiene sentimientos hacia ella pero es un amor no correspondido ya que ella no siente lo mismo. Además, Zeynep conoce a otro hombre, Onur, este sí levantará pasiones en ella y entre ambos surgirá el amor. Madre e hija comenzarán una relación sentimental con dos poderosos hermanos que lo cambiará todo. El odio, tras traiciones y las conspiraciones envolverán a esta familia que lo único que pretende es seguir unida por el amor y por una madre que no se rinde ante nada.

VER GALERÍA

Te contamos quién es quién en Alas rotas para que no te pierdas detalle

Sobre quien recae el peso de la historia es sobre Nefise (Deniz Bolişik), una madre amorosa, fuerte y decidida que está dispuesta a todo por la felicidad de sus hijos. La vida le planteará varias sorpresas que la pondrán a prueba para que desmuestre hasta donde es capaz mantener la unión de su familia. Zeynep, papel al que da vida Melis Tüzüngüç, es la mayor de los hijos de la protagonista, una joven que dedice renunciar a sus sueños para garantizar el bienestar de sus hermanos, pero la vida le ofrecerá la posibilidad de encontrar su felicidad en el camino.

Su corazón late a otro ritmo desde que conoció a Onur (Ümit İbrahim Kantarcılarr), pero Ahmet (Ahmet Varli), que también está enamorado de ella, luchará por tratar de conseguir el amor de la chica y no se lo pondrá fácil a la pareja.

VER GALERÍA

Por otro lado y en otra posición social está Muzaffer (Fatih Al), un hombre de negocios fuerte y con autoridad. El orden y la supuesta felicidad que vive en el seno de una familia acomodada, cambiará cuando conozca a Nefise, con quien comenzará una relación. Muzaffer tiene un hermano pequeño, Onur, un joven empresario con gran éxito en los negocios y con un futuro prometedor.

Este caerá locamente enamorado de Zeynep y, a pesar de la brecha social, cultural y económica que existe entre los enamorados, lograrán eliminar todos los obstáculos para vivir su historia de amor. Pero esta relación se convertirá en un triángulo con culpa de Ahmet; un muchacho humilde y de gran corazón, que ama a Zeynep y, aunque la joven no siente lo mismo, luchará a pesar de todo para tratar de conquistar a su amada, para lo que tendrá que enfrentarse a su gran rival: Onur.