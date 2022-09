Rocío Carrasco se sincera sobre su docuserie: de la ausencia de Carlota Corredera al fichaje de Sandra Barneda

Rocío Carrasco se ha pronunciado tras el fichaje de Sandra Barneda como presentadora de su nueva docuserie, En el nombre de Rocío, que se estrena esta noche en Telecinco con la presencia de la hija de Rocío Jurado en plató. Carrasco ha lamentado que Carlota Corredera no sea la conductora de esta segunda parte, pero también se ha mostrado muy contenta por tener a su lado a una gran amiga como Barneda, a quien conoció en el programa Hable con ellas y a quien invitó a su boda con Fidel Albiac. "He sentido y siento mucha pena porque no estuviera Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, pero también me ha hecho mucha ilusión que sea Sandra la presentadora. Somos amigas, tenemos una relación maravillosa. Conocí a Sandra en Hable con ellas y fue alguien muy importante para mí junto con Yolanda Ramos y Marta Torné", ha comentado en la rueda de prensa del documental.

Barneda, por su parte, se ha mostrado muy feliz por este nuevo proyecto. "Para mí es un placer estar ahí, poder tener la responsabilidad de formar parte de este equipo. Me reencuentro con una Rocío distinta a la que yo me encontré en un plató de televisión. Nos une una relación muy especial, pero las dos somos profesionales y vamos a hablar de un tema con el que mucha gente se va a sentir identificado", ha declarado.

La comunicadora ha matizado así que su amistad con Rocío no va a estar por encima de su trabajo. "Mi profesionalidad está sobradamente demostrada, tengo una relación de amistad con ella pero seguiré siendo profesional. Haga lo que haga, no será porque estoy protegiendo a Rocío Carrasco".

La finalista del Premio Planeta por su novela Un océano para llegar aquí ha explicado cuál va a ser su función en el programa. "Daré paso a todas las opiniones, me podré equivocar moderando, pero también habrá cosas que haré bien". Por eso, lo único que pide es que las críticas no sean tan feroces como las que recibió su antecesora, Carlota Corredera. "Detrás de los presentadores hay seres humanos, personas trabajadoras... lo que espero es que en esta segunda parte haya titulares menos lesivos". A pesar del revuelo que ha causado su fichaje, Barneda ha tenido una conversación con su compañera y asegura que entre ellas no existe ningún problema. "He hablado con Carlota y me ha dicho que le parece muy bien que lo haga yo, y ya está".

Las palabras de Rocío Carrasco y Sandra Barneda llegan tras las de Carlota Corredera, que lleva seis meses fuera de la televisión. Su futuro profesional es todo un misterio, pero ella asegura que volverá pronto a la pequeña pantalla. "Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota. En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva. Volveré".