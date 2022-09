Carlota Corredera se pronuncia tras el fichaje de Sandra Barneda como presentadora del nuevo documental de Rocío Carrasco

El futuro televisivo de Carlota Corredera sigue siendo un misterio, sobre todo, tras confirmarse que será Sandra Barneda la encargada de presentar En el nombre de Rocío, el nuevo documental de Rocío Carrasco, que se estrena este martes, 6 de septiembre, en Telecinco. El fichaje de Barneda ha provocado un enorme revuelo, sobre todo, en redes sociales. Numerosos usuarios han enviado mensajes de apoyo a Carlota y esta ha decidido pronunciarse al respecto. "Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota", ha dicho la periodista gallega. Promete que volverá pronto a la pequeña pantalla, pero no ha aclarado si ya está trabajando en algún nuevo programa. "En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva. Volveré", ha matizado.

Carlota reconoció que había pagado "un precio muy alto" por presentar Rocío, contar la verdad para seguir viva. "Las cosas más terroríficas de mi vida me han pasado a raíz de dar la cara en la docuserie", dijo en Estirando el chicle, el podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín. "La historia más oscura que he vivido profesionalmente como Carlota Corredera, tanto como presentadora como periodista, ha sido a raíz de dar la cara por las mujeres, de dar la cara por Rocío y de dar la cara por las víctimas de la violencia de género", añadió. Pese a ello, aseguró que no se arrepentía de nada y que "lo volvería a hacer". Sin embargo, ahora será Sandra Barneda la encargada de tomar las riendas de las nuevas confesiones de Rocío Carrasco.

La primera vez que Carlota se puso delante de las cámaras fue el 1 de septiembre de 2014. Aquel día debutó como presentadora de Sálvame porque no estaban ni Jorge Javier Vázquez ni Paz Padilla para hacerlo. Su última aparición televisiva fue el pasado 25 de marzo y desde entonces se ha volcado en su familia, formada por su marido, el cámara Carlos de la Maza, y su hija Alba, que es "extraordinaria". Además, ha aprovechado para hacer numerosos planes con sus amigos. Este fin de semana ha vivido un momento inolvidable en la boda de uno de los hermanos de David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame.

Barneda, por su parte, afronta con ilusión esta nueva etapa en Mediaset como presentadora de los programas que acogerán la emisión de los capítulos de la docuserie en la que Rocío Carrasco recuerda y homenajea la figura de su madre, Rocío Jurado, y algunos acontecimientos clave en sus relaciones familiares que han marcado su vida pasada y presente. La comunicadora se situará al frente de las entregas producidas en colaboración con La Fábrica de la Tele, que analizarán pormenorizadamente el contenido de cada uno de los episodios con las intervenciones de diferentes colaboradores e invitados.

En su nueva docuserie, Rocío Carrasco comparte su testimonio sobre momentos importantes de la vida de su madre y de su padre, la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco. También se refiere por primera vez a situaciones vividas con determinadas personas de su entorno familiar. El testimonio de Rocío, que ya se ha ido desgranando en los últimos meses, tiene lugar en un imponente escenario, construido con los 18 contenedores que guardaban objetos y documentos personales de la artista de Chipiona.

