La divertida vuelta al trabajo de Susanna Griso tras su apasionante viaje por África

Susanna Griso ha vuelto hoy al trabajo y, como es habitual por estas fechas, lo hacía con las pilas cargadas para iniciar un nuevo curso cargado de actualidad. La presentadora catalana regresaba a su plató para ponerse de nuevo delante de las cámaras, si bien desde hace una semana ya había hecho su primera toma de contacto con los estudios para tenerlo todo bien preparado. "Ya en la tele calentando motores. Queda muy poco para subirse otra vez al andamio (léase, los tacones)", decía con humor frente a su vestidor de zapatos.

Tras unas vacaciones de lo más agitadas e interesantes, para la periodista de 52 años llegaba el día de retomar la conducción de su programa y lo hacía con una sonrisa. En esta jornada de reencuentros con sus compañeros de Espejo público, se ha dado una casualidad estilística entre sus colaboradoras que no ha pasado ni mucho menos desapercibida.

"¿Había consigna para arrancar la temporada de verde y yo no me he enterado?", se preguntaba con humor la popular comunicadora al ver los looks del mismo color que llevaban hoy cuatro de sus colaboradoras. "¡Favorecedora casualidad! Buen augurio seguro", respondía la aludida Sonia Ferrer con la confianza de que algo así les va a traer suerte. "No nos habíamos puesto de acuerdo para ir así", ha aclarado Victoria Arnáu, a quien durante todo el mes de agosto hemos visto al frente de Antena 3 Noticias 1 en la sobremesa.

En la imagen compartida por Susanna, que es la única que va de rojo con un favorecedor vestido largo, también aparecen la escritora Lucía Etxebarria y la experta en deportes Rocío Martínez. Además de todas ellas, Griso ha tenido la oportunidad de inmortalizarse en esta vuelta al 'cole' con algunos de sus inseparables.

"Ya estamos todos. Roberto Brasero viene dispuesto a invocar la lluvia. ¡La necesitamos!", comentaba sobre el meteorólogo mientras levantaba el pulgar de la mano. "Diecisiete temporadas ya. Mi querida y vehemente Beatriz de Vicente es una de las más veteranas", comentaba sobre los años que lleva en emisión el magacín matinal, al tiempo que se fundía en un cariñoso abrazo con la abogada penalista.

La periodista ha sabido exprimir al máximo sus vacaciones con viajes y escapadas para el recuerdo, tanto dentro como fuera de nuestro país. Su último desplazamiento ha sido a Cantabria, donde la veíamos posar junto al presidente Miguel Ángel Revilla y mostrarse "infinitamente agradecida" por ser investida Cofrade de honor de Torrelavega.

En junio, Susanna Griso disfrutaba de un aperitivo vacacional y ponía rumbo a la Costa del Sol, concretamente a Marbella. Allí, en compañía de su íntima Sandra García-Sanjuán y de sus buenos amigos Valeria Mazza y Alejandro Gravier, pasó un fin de semana de lo más animado y no se perdía el Festival Starlite Porcelanosa. En cualquier caso, la experiencia más inolvidable que ha vivido este verano la presentadora ha sido su viaje a Senegal.

"En nuestra travesía por el río, llegamos a una isla preciosa llena de niños. Como están algo ociosos, nos proponen que vayamos todos a "lavarnos" (así llaman al baño) a la playita. E insisten en que me sumerja para ver mojado mi pelo lacio. Les encanta tocarlo", contaba entonces la comunicadora junto a una de las entrañables imágenes que compartía.

Fuertes lazos con África por sus hijos

La increíble ruta de Susanna por tierras africanas la llevó a lugares como Zinguinchor, Casamanza, Dakar o Guet Ndar. Saint Louis, entre otros, donde pudo empaparse de lleno de la cultura del país y todas sus tradiciones. Un continente con el que la presentadora ha estrechado verdaderos lazos, sobre todo por sus hijos. La periodista tiene tres vástagos con su exmarido Carles Torras, que son Jan y Mireia, biológicos, y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil en 2018. Además, comparte con una de sus hermanas mayores el cuidado de Koudus, un joven de acogida procedente de Ghana al que considera uno más de la familia.

