La emoción de Susanna Griso al hablar de Koudus, su hijo de acogida

Susanna Griso está muy orgullosa de su papel como madre. La periodista, de 52 años, tiene una gran familia y anoche, en su visita a El Hormiguero, aseguró que no tiene tres hijos sino cuatro. "Esta es una historia que me emociona", dijo antes de profundizar en el tema. La presentadora de Espejo Público tiene tres hijos con su exmarido, el periodista Carles Torras: Jan y Mireia, que son biológicos, y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil en 2018. Además, comparte el cuidado de Koudus, un joven de acogida, con una de sus hermanas mayores. "Nuestro Koudus es maravilloso", aseguró con una gran sonrisa. "Es guapo, simpático, buena gente, feliz, cocina maravillosamente, es muy trabajador... Ha estudiado FP y habla cuatro idiomas africanos, más inglés, francés, catalán...", añadió.

La comunicadora explicó que Koudus llegó a su vida de la noche a la mañana y que le ha permitido conocer una realidad muy triste, "la de los mal llamados 'MENAS', un término que a mí no me gusta". Todo comenzó con la llamada de su hermana, que trabaja en centros de niños tutelados, para contarla que uno de los menores a los que daba clase de castellano "se quedaba en la calle" porque, según la prueba de la muñeca, que se realiza para conocer su edad, tenía 18 años y no 16, como reflejaban sus papeles y pasaporte. "Es una prueba que da mucho error", insistió Griso, pero el joven "esa misma noche ya no tenía un sitio donde dormir".

"En ese momento yo tengo un niño de 16 años en mi casa, mi hijo mayor. Y le digo a mi hermana: 'Bueno, ¿qué hacemos? Quédatelo tú y ya buscamos la manera de pagar una habitación'", contó. "Ella lo instala en casa, yo le pago los estudios y los hemos adoptado entre las dos. A ella la llama abuela, a mi me llama madre. Estamos muy orgullosas", afirmó.

Susanna Griso acogió a Koudus, natural de Ghana, en 2019. En una entrevista concedida a ¡HOLA! en agosto de 2021, la periodista contó que el joven había tenido una vida muy dura. "Se quedó huérfano con cuatro años. Llegó en patera a Almería y, desde allí, se desplazó a Barcelona", contó. Koudus ya tiene 18 años, al igual que Jan, el primogénito de comunicadora, y es uno más de la familia. "¡Nos queremos mucho!", exclamó la comunicadora en la revista.