¡Enhorabuena! Belén Hostalet anuncia que va a ser mamá por primera vez

El verano llega a su fin con una noticia inmejorable para Belén Hostalet: va a ser mamá. Ha sido la propia influencer y empresaria la que ha anunciado la dulce espera. "A mitad de camino para conocerte, nuestro niño radiante", ha dicho, indicando de esta manera que ya se encuentra en el ecuador del embarazo. En febrero de 2023 verá por primera la carita de su niño, fruto de su relación con Alejandro Porras, fundador de la firma de calzado Alohas. En las imágenes que ha elegido para compartir esta alegría, la creadora de la marca de moda Manola, aparece en el mar, jugando con la arena y acariciándose la incipiente barriguita premamá.

Los mensajes de felicitación no se han hecho esperar. Son muchas las compañeras y amigas que han querido trasladar los mejores deseos a Belén y Alejandro ahora que van a iniciar una nueva etapa ya siendo una bonita familia de tres. "Felicidades, belleza! Espero que disfrutes mucho del embarazo", ha dicho Vanesa Lorenzo; "Enhorabuena, preciosa", ha indicado Georgina Amorós; "Wooooowwwwww!!! Enhorabuena. Bienvenida al club", ha exclamado Carola Baleztena; "Muchísimas felicidades", ha escrito Ona Carbonell. Por su parte, Ana Peleteiro ha reaccionado con unos corazones. La atleta sabe bien los bonitos sentimientos que embargan a la influencer en estos momentos ya que ella también va a ser madre por primera vez próximamente.,

En primavera, la creadora de contenido posaba en un espectacular reportaje de ¡HOLA! Fashion en el que aseguraba estar atravesando una bonita etapa. "Estoy en un momento muy dulce, me encuentro bien conmigo misma, física y mentalmente. Manola va bastante bien también gracias a mi hermano, que es el CEO y se encarga de gran parte, mientras yo me ocupo de otras cosas como las fashion weeks, shootings, etc. Me encanta mi día a día y mi rutina en Barcelona. Ya sabéis que adoro el deporte y comer sano, así que esto me mantiene muy viva", decía Hostalet, considerada todo un icono de estilo, elegancia y naturalidad. Con toda seguridad, la noticia de su embarazo ha sido el broche de oro a estos meses tan positivos.

La vida de la catalana Belén Hostalet cambió radicalmente hace siete años, cuando empezó a hacerse conocida en la esfera digital durante un viaje a Hawái. Impresionada por los paisajes naturales de la isla, que visitó en verano para visitar a su pareja, se abrió una cuenta sin imaginar la repercusión que tendría. En este tiempo ha logrado cerca de un millón de seguidores que ahora celebran este nuevo punto de inflexión que supone la maternidad. Apasionada de los viajes, ahora podrá descubrir nuevos rincones del mundo en compañía de su bebé. También podrá compartir con su hijo su amor por el arte, y es que pintar es, como ella misma dice, su mindfulness particular.