Las vacaciones de Laura M. Flores con Benji Aparicio antes de pasar por quirófano

La historia de amor de Laura M. Flores y Benji Aparicio suma un capítulo más. La pareja se habría dado una segunda oportunidad tres meses después de confirmar su ruptura. Bien es cierto que la influencer y el chef siempre han mantenido una relación cordial por el bien de sus hijos, aunque esta vez han sido fotografiados disfrutando de unas placenteras vacaciones en familia tanto en Cádiz como en Marbella. Sus imágenes riéndose y en buena sintonía han dejado entrever que habrían retomado su relación que comenzó hace siete años y de la que nacieron sus dos hijos, Matías, de cuatro años, y Benjamín, de siete meses.

Ha sido el padre de Laura, Kiko Matamoros, quien confirmaba su reconciliación y aseguraba lo mucho que se alegraba de que sus hijos fueran felices haciendo lo que de verdad sentían. Laura y Benji disfrutaron de una comida en la playa junto a un grupo de amigos y su hijo mayor, Matías, que parecía encantado de ver a sus padres juntos. Días después de estos días de descanso en familia en la localidad malagueña, la modelo sorprendía a sus fans con unas fotos en el hospital. Aunque de momento se desconoce el motivo de su ingreso, todo parece indicar que se trata de una operación de pecho. Las últimas imágenes que publicó en la cama de un hospital con el torso vendado preocupaban mucho a sus fans. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP se limitó a contar que se encontraba hospitalizada y pedía a sus seguidores algo de paciencia mientras se centraba en su salud. "Hoy estoy así. Voy a descansar unos días y os cuento todo", señalaba.

La sobrina de Mar Flores quiso también dar las gracias a la cirujana encargada de su intervención. "Agradecer a Pilar de Frutos su trato y trabajo conmigo. No he podido elegir mejor". La influencer continúa recuperándose de la operación y ha prometido a sus seguidores que dará todas las explicaciones pertinentes cuando se encuentre mejor y explicará el motivo por el que ha sido ingresada en el hospital."A lo largo del día iré respondiendo, me quedan unas horitas de cama aún", ha señalado la hija de Kiko Matamoros que instaba a sus fans a que le preguntaran todas las dudas que tuvieran para que las resolviera en las próximas horas.

En su recuperación contará con el apoyo de Benji Aparicio, con el que ha afrontado varias crisis que parece ser que han conseguido superar. A mediados del mes de mayo anunciaban su ruptura “Finalmente, es verdad, se ha luchado, pero no se ha podido”, señalaba Laura. El amor una vez más ha podido más que las diferencias que les separan. "Benji es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido y es el hombre de mi vida. El padre de mis hijos, el mejor regalo para ellos”, señalaba en una entrevista hace un año para ¡HOLA!