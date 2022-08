Laura M. Flores y Benji Aparicio, juntos en las playas de Cádiz cuatro meses después de su ruptura

Loading the player...

Fue la pasada primavera cuando Laura M. Flores y Benji Aparicio decidieron poner fin a su relación tras varios meses intentando solucionar la crisis que había surgido entre ellos. Finalmente no pudo ser y decidieron emprender caminos separados desde ese momento. "Se ha luchado, pero no se ha podido", declaró la influencer a ¡HOLA!. Casi cuatro meses después, han sido fotografiados disfrutando juntos de un día de playa en la costa gaditana. Hay que recordar que Laura y Benji siempre tendrán un vínculo común, sus hijos, Matías, de cuatro años, y Benjamín, de siete meses, quienes también han estado disfrutando de la playa. Dale al play y no te lo pierdas.

