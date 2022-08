Vacaciones en Hawái, casa nueva... Marta Riumbau y Diego Matamoros, cada día más ilusionados en su primer verano de amor

Marta Riumbau y Diego Matamoros han disfrutado al máximo de su primer verano como pareja. Estuvieron juntos en Hawái y se enamoraron de este destino tan exótico. Además, el hijo de Kiko Matamoros celebró allí su 36 cumpleaños y aprovechó la ocasión para proclamar su amor por la 'influencer' catalana, con quien lleva saliendo desde hace nueve meses. "Gracias por hacerme ver la parte positiva de la vida y demostrarme que el amor puede ser sano, desinteresado y lleno de alegrías, es complicado encontrar a mejor compañera de vida y mejor persona. Te quiero", dijo. También confesó que su chica había sido una pieza clave en este 2022, un año marcado por sus problemas de espalda. "Sin tu ayuda no habría sido posible darle la vuelta a toda esta situación, han sido momentos de mucho dolor, bajones psicológicos y muchas dudas".

Tras el viaje, la pareja se centró en los últimos detalles de la nueva casa de Riumbau. Después de cinco años viviendo en Madrid, la 'influencer' es propietaria de una espectacular residencia con piscina situada a las afueras de la ciudad. Un lugar de ensueño donde, si todo transcurre según lo previsto, desearía convertirse en madre con Diego Matamoros.

A finales de junio contó que se había sometido a un proceso de vitrificación de óvulos para preservar la fertilidad, ya que tiene una reserva ovárica muy baja para su edad. Según contó, "lo normal es sacar de 10 a 12 óvulos de una vez", pero en su caso, "solo se pudieron vitrificar cuatro", por eso tendrá que repetir el tratamiento y su idea es hacerlo a partir de septiembre. "Me daba un poco de vergüenza contarlo, porque pesaba que era un fracaso, pero no es así. Muchas mujeres pasan por esto y no tiene por qué ser un tema tabú, es un proceso que hay que pasar. Yo me lo tomo con filosofía, pero he llorado muchísimo porque he querido ser madre toda mi vida. Es algo que te afecta", confesó.

La pareja tiene muchos planes para el próximo curso. Están trabajando juntos en nuevos proyectos y aseguran que tienen "ganas de otoño". Riumbau ha encontrado en Diego a su mejor "compañero de vida", y viceversa. Ambos están divorciados y juntos han vuelto a sonreír. Para la 'influencer' no fue nada fácil romper su matrimonio, de hecho tardó bastante tiempo en hablar sobre ello. "Es muy diferente decir algo bueno que decir algo malo que duele, que haya sido como haya sido, duele por ambas partes, y duele mucho", reflexionó en el programa Las Uñas.

Diego, por su parte, estuvo casado con Estela Grande. La boda se celebró el 13 de julio de 2018, la ruptura llegó un año después y firmaron el divorcio el verano pasado. Después, mantuvo un romance muy intenso con Carla Barber.