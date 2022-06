Laura M. Flores revela cómo ha conseguido perder 20 kilos en seis meses

Laura M. Flores se ha puesto a punto para el verano. Semanas después de anunciar su ruptura definitiva con Benji Aparicio, la sobrina de Mar Flores luce espléndida y ha revelado cómo ha logrado perder los 20 kilos que engordó durante el embarazo de su segundo hijo. La modelo dio a luz hace seis meses a Benjamín y ha comenzado el verano luciendo una figura envidiable. Su secreto beauty ha sido sencillo: seguir una dieta mediterránea, hacer deporte y algún tratamiento en cabina.

-El cariñoso reencuentro entre Laura M. Flores y su hermana Anita Matamoros mientras su padre concursa en 'SV'

VER GALERÍA

La hija de Kiko Matamoros ha contado los detalles de su perdida de peso en la revista Clara. Con el primer embarazo de su hijo Matías, la influencer llegó a engordar 30 kilos y asegura que le costó mucho recuperarse y volver a la normalidad. Sin embargo, con el segundo hijo, ganó 20, pero "la mayor parte de ellos eran solo líquido". Su recuperación esta vez ha sido "muy rápida y más fácil que con el primer embarazo". La experiencia le ha enseñado en el segundo embarazo que el cuerpo cambia, las emociones están a flor de piel, pero que todo vuelve a su ser, explica.

VER GALERÍA

Para ponerse en forma solo ha tenido que seguir una alimentación basada en la dieta mediterránea. "Mucha verdura y fruta, poca carne y mucho pescado. Soy muy disciplinada y eso me ha ayudado mucho". Pese a que se confiesa una apasionada de la gastronomia, Laura recurre a platos saludables como ensaladas de kale y pollo que le encantan, al mismo tiempo que cuida la alimentación. La modelo asegura que también recurre a "algún tratamiento de cabina", y a una rutina de deporte. Antes disfrutaba practicando boxeo y ahora le ha dado por el golf, un ejercicio al aire libre y que disfruta mucho al estar en contacto con la naturaleza.

-Laura M.Flores disfruta del primer viaje familiar con su bebé

VER GALERÍA

Con tan solo 29 años disfruta ya de la maternidad por partida doble y se refiere a ella como una "magnífica locura". La influencer siempre quiso tener varios hijos porque no quería que Matías fuera hijo único. "Es mejor que haya jaleo en casa y que puedan compartir vida. He aprendido mucho", asegura sobre su feliz etapa. La modelo y su pareja Benji Aparicio lo intentaron todo para que funcionara su relación, pero finalmente no fue así y decidieron que lo mejor era poner fin a su relación. "Finalmente, es verdad, se ha luchado, pero no se ha podido”, contaba Laura en ¡HOLA! A pesar de todo siempre verá a Benji Aparicio como lo mejor que le ha pasado en la vida, al ser el padre de sus dos hijos.