El lado más personal de Victoria Arnáu, la presentadora estrella del verano en los informativos

Hace bien poco que superó la barrera de los treinta años (nació en 1991), pero puede presumir de tener ya una más que asentada carrera en la pequeña pantalla. Hablamos de la periodista y presentadora Victoria Arnáu, que este verano ha dado un salto cualitativo en su profesión y lo está afrontando con mucha soltura ante las cámaras. Su responsabilidad es máxima, ya que se ha puesto al frente de los informativos más vistos de la televisión. La actual conductora de Antena 3 Noticias, que durante el mes de agosto suple en el cargo a Sandra Golpe, demuestra cada día que si ha llegado hasta ahí no es por casualidad.

¡Qué sorpresa! Sandra Golpe destapa su talento como cantante en la piel de Amy Winehouse

VER GALERÍA

Además de la sobremesa, hace doblete de lunes a viernes para cubrir las vacaciones de Esther Vaquero en la franja estelar de la cadena, por lo que su labor es de mayor envergadura aún si cabe. Sin duda una oportunidad única que le está sirviendo a la comunicadora natural de Elda (Alicante) para darse a conocer a los telespectadores como nunca había hecho, algo que está aprovechando a las mil maravillas.

Esther Vaquero, la compañera de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias, está embarazada

VER GALERÍA

Adora a su madre y a sus sobrinos

En su faceta más personal, Victoria Arnáu es una chica muy familiar que adora a los suyos. Esta misma semana recibía en las instalaciones de Atresmedia la visita de su madre, quien podía comprobar de primera mano cómo se preparaba su hija en la redacción, los camerinos y el plató antes de comenzar la emisión. La periodista está muy unida a su progenitora, a la que califica con gran cariño como "preciosa" y "fortaleza infinita". También siente especial predilección por sus sobrinos, con los que suele jugar y pasar tiempo siempre que puede.

Matías Prats, un orgulloso padrino en la boda de su hija Marta

VER GALERÍA

Uno de esos momentos era cuando llevaba el pasado junio a los pequeños al madrileño parque de El Retiro, y así lo contaba ella misma: "África (4 años) ha dicho después de un par de horas pateando: "No me quiero ir de la Feria del Libro, es mi sitio favorito". Y yo he sido la tía más orgullosa del planeta. Aquí con nuestro botín del día", contaba junto a bonita imagen de los tres juntos.

Mónica Carrillo rompe a llorar en directo al anunciar la muerte de dos compañeras

VER GALERÍA

Además de sus seres queridos, la presentadora es muy amiga de sus amigos, con los que comparte su tiempo de ocio e incluso trabajo. En este sentido, tiene predilección por uno de sus compañeros como es Bernabé Sánchez-Minguet. "Es de Requena y, si te confinan, se planta en tu casa con un embutido que cura el alma y mata el bicho", decía sobre él con humor para felicitarle por su cumpleaños.

VER GALERÍA

Otros planes recientes que hacía Victoria con su círculo de amistades era asistir al concierto que dio C. Tangana en Valencia. "Nosotros también nos pusimos brilli brilli y nos disfrazamos de festivaleros. Fue genial", narraba sobre la experiencia. Antes de eso, se atrevía a hacer en la mejor compañía el Camino de Santiago, una muestra más de su pasión por los viajes que la han llevado ya por distintos rincones del planeta. Gran lectora y, sobre todo, muy bromista, a la presentadora le encanta el mar y la playa. También tiene un gran apego a sus raíces y no se pierde las tradicionales fiestas de su tierra natal, aunque las vive a su manera: "Otro año que sobrevivimos y supervivimos los Moros y Cristianos de nuestra Elda", relataba este año con ironía desde allí vestida para la ocasión.

VER GALERÍA

En lo profesional, Victoria es coordinadora del área de Nacional de los informativos de las 15 horas, además de participar en la crónica judicial y política. Estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, y comenzó de becaria en el programa Hora 14 de la Cadena Ser. En su currículum también encontramos su paso por Equipo de Investigación (laSexta), los informativos de TVE o News 1 del extinto canal Non Stop People.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco cambian el plató de informativos ¡por un concierto!

Fue igualmente reportera de Telemadrid y trabajó en espacios como Madridistas por el Mundo, de la cadena temática perteneciente al club merengue. En 2017 llegó a Antena 3 para ingresar en el magacín Espejo Público, y ahora se suele hacer cargo de las Noticias frente a la pantalla en épocas festivas o vacacionales.