¡Qué sorpresa! La periodista Sandra Golpe destapa su talento como cantante en la piel de Amy Winehouse

Estamos acostumbrados a verla delante de las cámaras en su reconocida labor como periodista para contarnos las noticias del día, y pocos o nadie podía imaginar que escondía un talento oculto como cantante. Sandra Golpe se ha "tirado a la piscina", como ella misma confesaba antes de actuar, para demostrar su faceta artística y debutar por todo lo alto en el mundo del entretenimiento. La presentadora de informativos se atrevía nada menos que a imitar a Amy Winehouse sobre un imponente escenario, frente a un entregado público y un exigente jurado, metiéndose con mucha valentía y desparpajo en la piel de la recordada reina del soul. "Normalmente me veis a las tres de la tarde, pero de repente me dijeron: ¿Tú te vendrías a Tu cara me suena?... y he decidido cambiar de plató", contaba la comunicadora gaditana de 47 años sobre cómo había surgido su participación en el show.

"La verdad es que estoy nerviosísima, como os podéis imaginar, pero a la vez muy ilusionada", reconocía también sobre el considerable reto que tenía por delante. "Cuando me vino la propuesta, me dije: ¡pero si yo soy periodista, no cantante!... y esto es otro nivel!", expresaba durante su conversación con Manel Fuentes. Sobre cómo había sido la preparación, desvelaba que "han sido dos fines de semana intensivos, a tope, pero es que la artista me encanta y lo merece". Recordaba con pesar cómo en 2011 tuvo que dar en televisión la trágica muerte de la inolvidable intérprete británica de hits como Rehab y Back to black. "Para mí fue un dramón", aseguraba, ya que "me gusta mucho la música negra y Amy es un icono", añadía. "Espero que me perdonen sus fans porque, claro, ella es inimitable", pedía con una sonrisa, afirmando que "nunca he cantado en un karaoke y esto es una sorpresa para mis compañeros y mucha gente, pero no tenemos vergüenza y allá vamos", remataba.

En la previa a su aparición, hablaba también desde el camerino el estilismo que iba a llevar y de cómo el maquillaje la transformaría: "¡Qué chulada de vestido!... Y ese moño, pedazo de caracterización...", señalaba la conductora de Antena 3 sobre el excepcional trabajo que hacía el equipo del espacio donde era la invitada estelar de la semana. Llegaba entonces el gran momento y, tras pasar por el clonador, Sandra dejaba a todos boquiabiertos al cantar de forma brillante y con norme parecido el tema Tears dry on their own, ganándose la ovación y los aplausos de los allí presentes. Carlos Latre, juez junto a Chenoa, Lolita y Ángel Llácer, valoraba después a Sandra Golpe y lo hacía de forma hilarante con la voz de Matías Prats: "Sandra... has dado el golpe", le transmitía cariñosamente con este juego de palabras para elogiarla. Por su parte, la presentadora y editora del informativo de sobremesa admitía que "estoy temblando y quería daros las gracias por invitarme", remarcando la "inolvidable experiencia" que había disfrutado junto a unos concursantes que son "talento puro", concluía.

