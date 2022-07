Travis Barker se pronuncia por primera vez sobre su enfermedad

A principios de esta semana, todas las alarmas saltaron en torno a la figura de Travis Barker, puesto que el músico tuvo que ser ingresado el lunes de urgencia en el centro Médico Cedars Sinai, situado en la ciudad de Los Ángeles, con un pronóstico grave. Sin embargo, tras varios días de cuidados hospitalarios parece que el marido de Kourtney Kardashian se encuentra bastante recuperado y ha decidido dedicar unas palabras a su comunidad de seguidores, que tanto se han preocupado por él durante todo este tiempo. "Fui el lunes a hacerme una endoscopia sintiéndome bien, pero, después de la cena, empecé a sentir un dolor muy agudo y llevó hospitalizado desde entonces. Durante la endoscopia, se me quitó un pequeño pólipo de una zona sensible, que, desafortunadamente, afectó a un tubo de drenaje del páncreas, lo que ha desencadenado en una severa y amenazante pancreatitis", ha comenzado relatando el baterista de Blink-182 sobre el origen de su enfermedad.

De la misma manera, Travis ha explicado que, a pesar de encontrarse mucho mejor, su estancia en este centro se alargará durante un poco más para recibir un tratamiento médico que le permita sanar por completo las dolencias que sufre. Igualmente, ha mostrado su gratitud por el trabajo incansable que han desempeñado el cuerpo de médicos y enfermeras. "Me siento tan agradecido que con un tratamiento intensivo me pueda encontrar mucho mejor". Unas palabras de cariño con los sanitarios a los que también se ha sumado su mujer. La hermana mayor de Kim Kardashian, que no se ha separado del artista ni un solo minuto, ha querido reflexionar sobre cómo la vida te puede sorprender de la manera más desagradable cuando menos te lo esperas. "Doy las gracias a todos los que han cuidado de mi esposo tan maravillosamente. Que semana tan aterradora a la vez que emotiva. Nuestra salud lo es todo y a veces lo damos por hecho cuando, rápidamente, todo puede cambiar".

La pancreatitis ha sido un pequeño obstáculo en su camino como marido y mujer. Después de la celebración de sus tres bodas: una en secreto en Las Vegas, otra íntima para hacer legal el compromiso, y, la última de ellas, en Italia junto a todos sus seres queridos, la pareja ha disfrutado de una romántica luna de miel. Un viaje de desconexión que usaban para planear una gran fiesta junto a sus amigos en su mansión de Los Ángeles. Un evento muy esperado que ha tenido que ser suspendido por los recientes acontecimientos, pero, que a buen seguro, retomarán con más ilusión cuando el rockero se encuentre totalmente recuperado.

Quién también se ha pronunciado sobre todo este delicado asunto ha sido su exmujer Shanna Moakler, madre de sus dos hijos Landon (18) y Alabama (16), que fue la encargada de pedir oraciones masivas por su padre tras hacerse pública la noticia de su indisposición. "Ha vencido las adversidades en numerosas ocasiones y sé que lo volverá a hacer. Siempre estaré ahí para él y para mis hijos", dando muestra de que aunque no continúen su relación como pareja, mantienen un estrecho vínculo de afecto por los años que estuvieron juntos y la familia que formaron.

