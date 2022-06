David Bustamante explica por qué no fue a la boda de Chenoa, aunque estaba invitado

David Bustamante ha sido uno de los invitados estrella a la inauguracion del Parque Warner Beach de Madrid. El artista cántabro sabe cómo combatir las altas temperaturas y ha disfrutado como un niño de las nuevas atracciones acuáticas del parque temático. "Despues de 2 años que hemos estado absolutamente parados uno tiene ganas de divertirse, de pasárselo bien", confiesa el cantante de Instintivamente, que presumió de su espectacular cambio físico tras haber perdido 15 kilos para su debut como boxeador en La velada del año 2, organizada por Ibai Llanos. Un combate para el que se preparó a conciencia durante cuatro intensas semanas y en el que acabó retirándose tras sufrir una lesión."Salí un poco herido, tengo una costilla fisurada, por eso tuve que retirarme, pero estoy deseando que llegue la revancha", reconoce.

El cantante lamenta no haber podido ir a la boda de Chenoa con Miguel Sánchez Encinas en Mallorca. "Fui invitado y no pude ir, desgraciadamente, pero le deseo lo mejor, hablé con ella el mismo día y al día siguiente", confiesa el compañero y amigo de Laura Corradini, el nombre real de la cantante. "No fui porque tenía compromisos, no era plan de irme a tomar cuatro gin tonic con ella, entonces me dejaba k.o en el primero (alude en referencia al combate de boxeo)… Además de los compromisos, me tocaba estar con la niña. Hablé con ella. Le agradecí mucho la invitación, ha sido una pena, pero nos quedan muchas celebraciones", añade.

El exintegrante de OperaciónTriunfo disfruta de un gran momento a todos los níveles. Este último año no solo ha lanzado su disco aniversario Veinte años y un destino, también ha participado en Masterchef Celebrity 6, en La Voz Senior y ha recorrido los teatros con el musical Ghost, además de estar inmerso en una gira por España en la que sigue presentando su último disco.

En el terreno sentimental la vida le sonríe incluso más. "Yana es la persona que comparte mi vida desde hacer cuatro años, es maravillosa desde que se levanta hasta que se acuesta", dice de su novia, a la que conoció en el concurso de baile Bailando con las estrellas. Ha sido un gran apoyo para él durante su último gran reto, el combate de boxeo y compartió un precioso mensaje en el que le decía que cualquier objetivo que se propusiera lo iba a superar. "Es un gran apoyo, máximo cuando se ve tocado tu orgullo y te sientes mal porque a mí me gusta ganar y hacerlo bien… No fui capaz, fue muy superior, me daba rabia y ella sabía que estaba un poco ahí de bajoncillo y enseguida me animó. Me mandó un mensaje maravilloso. Al final, es verdad, pierde el que lo intenta", señala sobre las dulces palabras que le dedicó su novia.

En cuanto a una posible boda con Yana Olina, Bustamante lo tiene claro. "Están las cosas bien como están, soy feliz, tenéis unas prisas siempre... Todo llega cuando tiene que llegar", explica. "Soy feliz como estoy, es un momento muy dulce...Tengo una niña maravillosa, se llevan increiblemente bien, podemos trabajar, hay salud. Soy una persona que lo tengo todo y quiero que dure, las cosas llegarán cuando tengan que llegar, no hay prisa", se reafirma.

El exmarido de Paula Echevarría tampoco descarta la idea de tener más hijos, pero todo a su debido tiempo. "Me gustan mucho los niños claro que sí, Yana es todavía muy joven y sí por qué no, a mí me encanta, soy muy niñero". El intérprete de Dos hombres y un destino confiesa que está disfrutando ahora de su sobrino Mateo, de 11 meses, que le tiene loco y la idea de tener hijos no es algo que se plantea de forma inminente. "No ahora, cuando surja, cuando esté todo tranquilo, ahora toca unos años de trabajar, de hacer las cosas y de disfrutar, sin estar pensando en planes de futuro".

