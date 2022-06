Las manías de Victoria Beckham con la comida: así 'cambió todo el menú' en la boda de Sergio Ramos

Las particularidades de Victoria Bechkam con la comida siempre han estado, nunca mejor dicho, sobre la mesa. El último ejemplo sobre los gustos tan especiales que tiene la cantante lo hemos conocido gracias al chef Dani García, quien ha revelado su propia experiencia con la ex spice girl. Todo ocurrió en junio de 2019 durante la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla, a la que asistían como invitados la artista británica y su marido David. El reputado cocinero marbellí recuerda aquel enlace como algo "increíble", ya que "jamás había hecho un evento de ese nivel tan sumamente personalizado", contaba anoche durante su visita a El Hormiguero. "A nivel creativo fue un esfuerzo brutal y salió todo genial, si no hubiera sido por algunos comensales que nos dieron la noche", decía con una sonrisa en plató el hombre que posee tres estrellas Michelin.

Una de esas personas a las que se refería Dani García es Victoria Beckham, que "fue muy raro y complejo porque nos cambió todo el menú y el suyo era absolutamente diferente, solo a base de verduritas", rememoraba. En este sentido, lamenta que la cantante no degustara las delicatssen que habían preparado para ella y el resto de comensales: "Te da pena cuando haces algo rico, único..." y pasa algo así, "no solo por nosotros sino también por los novios y por todo el equipo", ha apostillado. Además, hubo algo curioso que llamó la atención del chef y es que la artista tenía siempre a su lado una botella de "agua de coco, un bol de caramelos de menta y un gel hidroalcohólico" para las manos, algo que ahora es muy habitual por el covid pero que entonces no lo era ya que aún no había estallado la pandemia. "Esto de verdad que no lo he había visto en mi vida", contaba el cocinero malagueño.

La mujer de David Beckham ha llamado la atención en varias ocasiones por la dieta que sigue, como cuando durante la Eurocopa de 2004 al parecer solo consumía fresas y agua mineral. La propia cantante ha hablado en alguna ocasión de sus hábitos alimenticios, asegurando que no come nada que lleve aceite, mantequilla o salsas, además de evitar por completo la carne roja y los lácteos. Una de sus predilecciones son las tostadas integrales, y se toma con humor sus propias excentricidades: "Para la mayoría de los restaurantes, soy probablemente su peor pesadilla", ha llegado a reconocer. Todo lo contrario que su esposo, quien es una amante de la comida y es muy consciente de la mujer con la que convive desde hace dos décadas y media. “Desafortunadamente, estoy casado con alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años", contaba el mismo entre risas al podcast River Che Table 4. "Desde que la conocí, solo le gusta el pescado a la parrilla, las verduras al vapor y rara vez probará otra cosa", sentenciaba.

