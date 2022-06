Controversial nominación en 'Supervivientes': Kiko Matamoros, Yulen Pereira, Nacho Palau e Ignacio de Borbón en la cuerda floja

Supervivientes encara su décima semana de concurso. Cada vez son menos los participantes que siguen de pie en esta aventura, y, por lo tanto, el momento de la hoguera de nominación se hace cuesta arriba para ellos porque los nombre entre los que elegir al candidato a la expulsión se van reduciendo. Un juego de estrategia para algunos o una decisión del corazón para otros, ya que, mientras que los lazos de amistad se estrechan entre ciertos aventureros, los conflictos de la convivencia también se vuelven más intensos por la escasez de recursos y el cansancio acumulado que complican su día a día. En esta ocasión, Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Kiko Matamoros y Yulen Pereira se encuentran en la cuerda floja y su estancia en Honduras depende del cariño, y los votos, de los espectadores.

Como viene siendo habitual, el momento de la nominación ha estado lleno de tensión. En especial porque el padre de Diego Matamoros ha acusado a Anabel Pantoja de intentar manipular el voto del resto de robinsones para asegurar la continuidad de Yulen Pereira, con quien está viviendo una historia de amor en Cayos Cochinos. "Piensa que tiene los mandos del operativo, como si decidiera quién entra y quién sale y ha dicho que quiere llegar a la final con Ana Luque, Yulen e Ignacio. Esto es algo que no hemos aceptado", ha explicado el colaborador de Sálvame visiblemente enfadado por estas artimañas. Unas duras acusaciones de las que la prima de Kiko Rivera se ha querido defender. "Cada uno puede hacer lo que quiera, pero es lícito que se proteja a quien se quiere", ha explicado la influencer sevillana haciendo referencia a la campaña en favor del esgrimista que ha intentado promover sin ningún tipo de éxito.

Las discusiones no han acabado aquí, puesto que Alejandro Nieto, que se ha proclamado como vencedor de la prueba de líder, también ha tenido un papel esencial a la hora de determinar el destino final de sus compañeros. Después de resolver el desempate, en el que ha salvado a Ana Luque, que, por el momento, no se ha visto en la tesitura de que su continuidad esté en peligro, no ha dudado en pronunciar el nombre de Nacho Palau como nominado directo, reprochando al ceramista su actitud egoísta durante los juegos de recompensa, donde se comió más proporción de comida de la que le correspondía en un principio, y afeando su mal humor en los últimos tiempos. Una decisión, que, como es lógico, tampoco ha terminado de alegrar al artista valenciano porque una semana más vuelve a encontrarse en el disparadero.

Quién sí que ha tenido que decir adiós ha sido Mariana Rodríguez. La maniquí venezolana se muda de manera provisional a Playa Parásito, donde disfrutará de la compañía de Marta Peñate, que parece que se ha convertido en invencible, despidiendo a muchos de los isleños de manera definitiva. Las dos mujeres se enfrentarán en un duelo y quien sea la favorita de la audiencia se quedará allí al menos siete días más a la espera de recibir al siguiente desterrado. Todo ello cuando se ha iniciado la cuenta atrás para la esperada unificación que les puede abrir una puerta en la gran final.