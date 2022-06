Andrea Fuentes, la nadadora española de la que todos hablan por haber salvado la vida de una compañera

Susto en el Mundial de Natación de Budapest. La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizaba un momento muy angustioso al desvanecerse en el agua tras finalizar su ejercicio. Afortunadamente, la deportista fue rescatada por su entrenadora, la española Adrea Fuentes, que saltó a la piscina sin pensárselo dos veces. "Llamé a los socorristas para que se tirasen al agua, pero no reaccionaban. Nadie venía y me he tirado. He nadado hacia ella lo más rápido que he podido, creo que he nadado lo más rápido de mi vida, ni cuando era medallista olímpica, y al final la he cogido. Estaba ya en el suelo. No respiraba", ha contado Fuentes en El Partidazo de COPE. "Estoy que no me lo creo. Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. He intentado despertarla a bofetadas y abriéndole la mandíbula", ha añadido.

La secuencia fotográfica del rescate ha dado la vuelta al mundo. Las imágenes reflejan la tensión del momento, al igual que las palabras de Andrea Fuentes tras salvar a una de sus pupilas. "Ha sido muy intenso. Los médicos le han tomado las constantes vitales y al acabar todo estaba bien, tenía el corazón y la presión normales, pero el tema es que no respiraba. Creo que ha estado dos minutos al menos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua, pero la hemos podido llevar a un buen sitio, ha vomitado el agua, tosido y ya está, pero ha sido un buen susto", ha declarado a RAC1.

Anita Álvarez, de 25 años, se encuentra bien aunque los médicos tienen previsto realizarla más pruebas, ya que no es la primera vez que se desvanece en el agua. "Los deportistas buscamos el límite del cuerpo y a veces lo encontramos", ha señalado Fuentes en El Larguero, programa en el que también ha denunciado la mala gestión del episodio por parte de la organización. "El socorrista la mantenía bocarriba. En los primeros auxilios te enseñan que cuando uno no respira hay que ponerlo de lado". Sobre los médicos ha dicho: "No sé si era su primera vez porque intentaron ponerle máscaras y ella lo que quería era estar tranquila y no paraba de llorar pidiendo que la dejaran tranquila. Al final me he tenido que pelear un poco con ellos. Era como si estuvieran histéricos".

Andrea Fuentes, de 39 años, tiene cuatro medallas olímpicas (dos platas en Pekín 2008 y una plata y un bronce en Londres 2012). Además, conquistó 16 medallas en Mundiales y otras tantas en competiciones continentales. Formaba un tándem perfecto con Gemma Mengual y Ona Carbonell. Se retiró en 2013 y desde 2018 es la entrenadora del equipo estadounidense de natación artística. Está casada con Víctor Cano, exgimnasta, y tiene dos hijos, Kylian y Sira. Los cuatro tienen fijada su residencia en Estados Unidos.

