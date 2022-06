Chenoa elige una canción de película para el día de su boda

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, en tan solo unas horas, se convertirán en marido y mujer. Dos años después de aplazar su boda debido a la pandemia, la cantante y el médico por fin sellaran su amor en una ceremonia civil que se celebrará en la isla de Mallorca. Nuestros lectores podrán encontrar sólo en ¡HOLA!+ todos los detalles: la primera imagen de la novia, los diferentes vestidos, el beauty look y todas las anécdotas de este día tan especial. El próximo miércoles, en la edición impresa de nuestra revista, el reportaje más completo con las mejores imágenes y toda la información de la celebración más esperada del año.

En todo este tiempo que han durado los preparativos la pareja ha ido desvelando los detalles de este enlace que han compartido con tanta ilusión con los lectores de ¡HOLA! Entre ellos la canción tan especial que sonará el día de su enlace. "Yo quiero entrar del brazo de mi padre y que él me lleve hasta Miguel. Quiero entrar con She, la canción de Elvis Costello. Y mientras camino, quiero ver a todo el mundo llorar", nos contaba emocionada.

El doctor nos decía que esa canción de la película Notting Hill es muy especial para ellos. "La vimos juntos en casa de sus padres. Yo me sentía reflejado en la historia del chico. Y ella se sentía reflejada en la de la chica", se ríe. A lo que añade la cantante. "Mi escena preferida es en la que Julia Roberts entra en la tienda de libros y le dice a Hugh Grant: 'Solo soy una chica delante de un chico pidiéndole que la quiera'. Yo me sentía igual y Miguel supo ver a la chica", confiesa.

Lo que enamoró a Miguel de Laura, como en realidad se llama Chenoa, fue su sensibilidad. "Es una mujer muy sensible, tierna, cariñosa. Y muy honesta. Cuando quedamos para tomar café la primera vez, abrimos el libro de nuestras vidas, hasta puntos que no puedo confesar. Nos dijimos nuestras verdades, nos contamos las historias de nuestras vidas. Y encima, Laura es preciosa, guapísima", contaba en las páginas de nuestra revista.

Y en cuanto a otros detalles como si la novia cantará o no en su boda, ya dijo que no lo haría ya que la que verdaderamente se casa es Laura y no Chenoa la artista. "Yo pongo un karaoke y tira millas", decía entre risas, aunque tal vez se anime algunos de sus amigos cantantes. Entre los invitados estarán algunos de los integrantes de Operación Triunfo. Todos estos detalles y mucho más solo en HOLA + a partir de mañana y el próximo miercoles en la edición impresa de nuestra revista.

