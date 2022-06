Imanol Arias se disculpa por lo que él mismo ha calificado de 'lamentables declaraciones' sobre TVE y 'Cuéntame'

Imanol Arias se ha visto obligado a pedir disculpas. El actor, uno de los artistas más reconocidos de nuestro país gracias a la serie Cuéntame cómo pasó, ha realizado unas controvertidas declaraciones de las que ahora se arrepiente. En una entrevista en el programa La Kapital, de la cadena TeleBilbao, el actor criticó durantemente a TVE, la cadena que el próximo jueves emitirá el úlitmo capítulo de su serie Cuéntame después de 22 temporadas en antena.

"Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. ¡Es insoportable!", fueron sus palabras en relación a las personas que trabajan en esa cadena y a su modo de ver no hacen nada en el ente público. "¿Por qué ‘Cuéntame’ no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", se preguntaba molesto. Y añadía su enfado por el abrupto final de la trama. "Ya he terminado ‘Cuéntame’. Yo he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao", dijo tras revelar que había comenzado a trabajar en otros proyectos internacionales en Disney.

Apenas 48 horas después de pronunciar estas palabras, Imanol Arias ha publicado una carta para disculparse por las declaraciones que dijo en contra de su serie y de la cadena, unas palabras que califica de "lamentables y desafortunadas" contra Cuentame y TVE. "Descontextualizadas en la conversacion, impropias de mi y no realmente sinceras, fruto de un calenton verborreico que me inundo esa noche", señala Imanol al comienzo de su mensaje. "He trabajado en TVE durante los ultimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relacion con mi persona o mi relacion profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar", admite. Y lamenta "con todo el dolor" y se disculpa "por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los Trabajadores de la casaTVE, ni con miembr@s de su consejo de administracion, ni con los trabajador@s de Ganga Producciones", la productora de la serie.

Imanol Arias asegura que su estado no era el apropiado después de haber realizado una funcion de teatro como Muerte de un viajante, no era el estado de calma necesario para tratar asi temas relacionados con Cuentame o TVE. "Me pase tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente", continúa. "Me traicione y traicione a mucha gente con la que he trabajado duro y bien. TVE es como mi familia y uno no puede perder los estribos con la familia. Pido mis mas sinceras disculpas. Seguiere aprendiendo de estos errores y otras cosas sobre mi personalidad que me ayuden a seguir trabajando en el oficio que llenó mi vida. Actuar y ser mejor. Gracias", concluye su mensaje.

Horas después de las polémicas palabras del intérprete que han levantado un gran revuelo, la productora Grupo Ganga emitía un comunicado para responder de modo rotunda y aseguraba que ninguna persona compartía lo dicho por Imanol Arias y confesaban sentirse "abochornados" por esas declaraciones.