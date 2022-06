El reencuentro más esperado de 'Cuéntame' que hace soñar con el regreso de Ricardo Gómez

Los seguidores de Cuéntame cómo pasó han sentido una gran nostalgia al ver de nuevo juntos a tres de los actores más queridos de la ficción: Ricardo Gómez, Elena Rivera y Santi Crespo. Los tres han coincidido al otro lado del charco, en Punta Cana, y han protagonizado esta foto bajo el título "Harry, Ron y Hermione", como si fueran los personajes de Harry Potter y no los inolvidables Carlos, Karina y Josete de la serie más longeva de la televisión. La imagen no ha pasado desapercibida para el elenco de Cuéntame. "¡Qué guapos!", ha exclamado Pablo Rivero (Toni Alcántara). "Amor, amor, amo", ha añadido Irene Visedo (Inés Alcántara).

- La contundente respuesta de Imanol Arias a los rumores sobre el final de 'Cuéntame'

VER GALERÍA

Ricardo Gómez, de 29 años, abandonó la serie en 2018. Su salida propició también la de Elena Rivera, de 29. El último en marcharse fue Santi Crespo, de 28 años. Se fue en la temporada 20 para seguir creciendo profesionalmente y afirmó que su adiós era definitivo.

VER GALERÍA

Elena Rivera aseguró recientemente a ¡HOLA! que ya no veía Cuéntame por una cuestión "romántica". "Yo ya terminé, hice mi trama, que para quien sea fanático de la serie y de la historia de amor de Carlos y Karina era el final perfecto, idóneo y muy redondo, y con eso me quedo", declaró. La intérprete, que ahora triunfa en la serie Alba, confía plenamente en los guionistas y deja en sus manos el comentado desenlace de la ficción. "Llevan un montón de años con la serie, yo desde que me fui ya han pasado cuatro años, así que serán ellos los que decidan qué final le ponen".

VER GALERÍA

Ricardo Gómez, en cambio, no cierra la puerta a la serie de su vida. "Hace poco salieron como unas informaciones de que alomejor empezaban a pensar en una temporada de clausura... no lo sé. Yo, de momento, no he tenido ninguna comunicación con nadie del equipo. Supongo que estarán en ello y si realmente termina por ser así pues ya hablaremos", dijo en declaraciones a Europa Press. El actor, que acaba de finalizar el rodaje de La Ruta, habla con prudencia sobre su posible regreso a la ficción. "El cariño es tan grande y tan mutuo por las dos partes que estoy convencido de que suceda lo que suceda solo podrá ser para bien".

- Los fans de ‘Cuéntame' se ponen nostálgicos con la cita que han tenido Elena Rivera y Ricardo Gómez

Además, entiende el gran cariño que el público siente por él y su personaje de Carlos Alcántara. "Los personajes no pertenecen a los actores, pero en un caso tan excepcional como es Cuéntame, que el espectador lleva 20 años viendo la serie, hay una asociación muy directa. Pero los dueños de los personajes no somos los actores, ni en esta serie ni en ninguna. Hay un equipo de guion que decide lo que se hace, lo que no se hace. A nivel personal es un proyecto que me lo ha dado todo y que todo lo que le sucede al proyecto a mi me afecta de una manera o de otra", finalizó.