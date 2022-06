¿Por qué los grandes ganadores de los MTV, Tom Holland y Zendaya, no estaban en la gala?

Son una de las parejas más buscadas del momento, porque más allá de la gira de promoción de Spider-Man nunca les hemos visto juntos presumiendo de sus dotes de alfombra roja. Por eso ha sido una decepción para los seguidores de Tom Holland y Zendaya cuando han visto que no estaban en la gala de los MTV Movie & TV Awards, a pesar de que sus películas (y series) eran de las favoritas de la velada. Los dos jóvenes actores triunfaron en varias categorías y se convirtieron en los protagonistas de la noche a pesar de su ausencia. Ganaron los dos premios principales, los de mejor interpretación en una película y en una serie, por sus papeles en Spider-Man: No Way Home y Euphoria, respectivamente. Sin embargo, no se llevaron el galardón al mejor beso por el filme del superhéroe arácnido donde comparten protagonismo. Pero, ¿por qué no estuvieron en la celebración que más gusta a los veinteañeros?

Tanto Zendaya como Tom, que acaba de celebrar su 26 cumpleaños el pasado 1 de junio, se encuentran trabajando en sus nuevos proyectos. Los dos actores tienen una agenda de lo más ocupada, ya que su fama y prestigio no hace más que crecer,y aunque se espera que en algún momento próximo vuelvan a juntarse para rodar la cuarta edición de Spider-Man, actualmente están trabajando por separado. Mientras el intérprete británico se encuentra en Nueva York rodando The Crowded Room, una serie sobre salud mental inspirada en la biografía de Daniel Keyes; la actriz y bailarina estadounidense está inmersa en Challengers, la nueva película del director Luca Guadagnino sobre tres jugadores de tenis y sus rivalidades en donde compartirá escenas con Josh O'Connor (a quien hemos visto previamente interpretando al príncipe Carlos en The Crown), cuyo set se encuentra en Boston. En cambio, los premios de la MTV tuvieron lugar en Santa Mónica, en California, y sí asistieron algunos de sus compañeros de la industria.

Los premios de MTV son siempre un triunfo para los actores más jóvenes de la industria porque, al recibir los votos de la gente, se llevan el cariño directamente de sus fans. Entre los asistentes estuvo por ejemplo Sydney Sweeney, la gran estrella de la última temporada de Euphoria y encargada de recoger el galardón que recibió la serie. Su trabajo ha recibido los halagos de los espectadores y de Hollywood a partes iguales, sobre todo reconociendo el talento que ya había demostrado en El cuento de la criada y The White Lotus previamente. De hecho durante la gala, la actriz recibió las felicitaciones de Jennifer Lopez y de Snoop Dogg. "Estos son los momentos con los que una sueña", ha asegurado la intérprete a la cadena. La pelea de su personaje, Cassie, con su mejor amiga, Maddie (a quien da vida Alexa Demie) se llevó también otro premio. Según ha reconocido la artista, que acaba de comprometerse, medida que iban saliendo los episodios tanto ella como sus compañeros se fueron dando cuenta de el efecto que esa dinámica entre dos chicas adolescentes había tenido en el público.

En total, Euphoria se llevó cuatro estatuillas del astronauta, mientras que Spider-Man se hizo con otros dos, pero es que el equipo de Marvel también triunfó en un lado diferente al del hombre araña. La serie Loki, que protagoniza Tom Hiddleston en el papel del dios nórdico, ganó dos galardones: el de mejor equipo y el de mejor interpretación novel para Sophia Di Martino, la actriz inglesa de ascendencia italiana que daba vida a Sylvie en la ficción de Disney+. Y finalmente Scarlett Johansson recibió el que, probablemente, sea su último premio por la interpretación que ha hecho durante todos estos años de la Viuda Negra después de que la precuela que se estrenó el pasado año le diera esa última oportunidad de redimirse a la antiheroína reconvertida en mártir.