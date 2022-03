¿Boda en Broadway? Tom Hiddleston y Zawe Ashton se han comprometido

¡Broadway está de enhorabuena! Tom Hiddleston y Zawe Ashton se han comprometido. Según la revista People, el actor, famoso por su interpretación del villano Loki en la saga de superhéroes de Marvel Thor, y su novia, la actriz Zawe Ashton, conocida por su gran éxito de la comedia de terror Velvet Buzzsaw en 2019, han decidido parar por el altar. La pareja se conoció hace tres años y su amor nació sobre el escenario, cuando ambos coincidieron sobre las tablas protagonizando la obra Betrayal (Traición) en Broadway, un sonado éxito de la cartelera de 2019 que les granjeó grandes críticas. El texto del dramaturgo Harold Pinter aborda la crisis de un matrimonio que se enfrenta a la infidelidad en un complicado triángulo amoroso. Tom interpretaba Robert y Zame a Emma sobre las tablas del Bernard B Jacobs Theatre de Nueva York. Entonces ya se convertían en matrimonio pero sólo en la ficción, ahora han decidido dar el paso de comprometerse en la vida real.

Ambos actores son reacios a hablar de su vida privada y ninguno de los dos ha confirmado aún la noticia, ni en sus perfiles públicos ni a través de sus representantes, que no han querido tampoco pronunciarse, según el medio estadounidense. Han sido varias las veces que han explicado su postura al respecto. Hiddleston, preguntado por su vida privada en 2017, cuando mantenía una relación con Taylor Swift, respondía así a The Telegraph: "Todos tenemos derecho a una vida privada. Amo lo que hago y me dedico a ello con compromiso absoluto para hacer un gran arte y un gran entretenimiento. Mi trabajo está en la esfera pública y tengo una vida privada. En mi mente no contrapongo ambas, esas dos cosas están separadas".

A pesar de la discreción que les caracteriza, no tardaron en hacer pública su relación, posando oficialmente ante los focos juntos por primera vez unos meses después del estreno de la obra, durante la alfombra roja de los Premios Tony en septiembre de 2019. Los rumores de compromiso han surgido este pasado fin de semana, durante la gala de los Premios Bafta, por el nuevo anillo que la actriz lució en su dedo anular que ha hecho pensar que el actor, de 41 años, y la actriz, de 37, habrían decidido pasar por el altar.

Tom Hiddleston es ya todo un clásico entre los superhéroes de Marvel. Su papel como Loki, el celoso y malvado hermano de Thor, le dió fama internacional de la mano de Marvel, otro gran imperio que pronto van a compartir, pues Zawe Ashton se unirá a la saga próximamente. La actriz está preparando su incorporación al mundo de los Vengadores con un papel en la próxima secuela de Captain Marvel, The Marvels, que según ha anunciado la productora se estrenará en los cines el próximo febrero de 2023. Sin duda alguna están viviendo una gran momento tanto a nivel personal como profesionalmente.

