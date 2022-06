Jennifer Lopez llora al recibir su último galardón y le manda un mensaje a su prometido Ben Affleck

Jennifer Lopez agradece cada premio como si fuera el primero. La cantante y actriz acudió a la velada de los premios MTV Movie & TV Awards y rompió a llorar al recoger el galardón Generation Award, que rinde homenaje a aquellos artistas que, gracias a su trabajo en el cine o la televisión, se han convertido en personajes familiares para el gran público. La estrella de Estafadoras de Wall Street pronunció uno de los discursos más emotivos de la noche y se lo dedicó a sus fans, tanto a los que creyeron en ella como a los que no, pero sobre todo a sus hijos, los mellizos Max y Emme, de 14 años, "por enseñarme a amar".

No se olvidó de nadie en su lista de agradecimientos, a su prometido Ben Affleck le dijo antes de finalizar: "Ben y a todos en casa, esperadme para cenar. ¡Estaré en casa a las 7!", concluyó en medio de una fuerte ovación del público. La cantante de On The Floor o I'm Real lucía en su mano izquierda el fabuloso anillo de compromiso que no se ha quitado desde que el oscarizado actor y cineasta le pidiera matrimonio el pasado mes de abril.

Nada más subir al escenario para recoger su galardón, la estrella del Bronx comenzó un discurso de agradecimiento diferente al que había hecho en anteriores ocasiones. "Miro esas películas y veo a toda la gente maravillosa que he tenido la suerte de conocer y con la que he trabajado. Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja", afirmó la actriz, que comenzó su carrera hace más de treinta años. "Y si tienes suerte, te hacen mejor. Y yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Como actriz, no soy ninguna de las mujeres que he interpretado, pero hay una parte de lo que soy profundamente fiel en cada uno de esos personajes", continuó la estrella de Halftime, cuyo documental presentará en el próximo Festival de Tribeca.

Y añadió: "Y como no se puede crear la verdad a menos que la hayas vivido, esta noche tengo una lista de agradecimientos diferentes. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han dado esta vida. Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría. Y a las que me rompieron el corazón. A los que fueron verdaderos y a los que me mintieron.

"Quiero agradecer el amor verdadero", y en este instante es cuando sus lágrimas empezaron a aflorar de sus ojos. ". Y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte y a mis hijos por enseñarme a amar", continuó haciendo una breve pausa para tomar aliento y limpiarse las lágrimas. "Quiero dar las gracias a todas las personas que me dijeron a la cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin vosotros. Y sé que no podría haberlo hecho sin los fans. Vosotros sois la razón por la que estoy aquí... y os amo. Os amo", concluyó la actriz, que no se olvidó de dirigir unas palabras a su representante y no quiso marcharse sin enviarle un cariñoso mensaje a Ben Affleck. "Espérame para cenar, estaré en casa a las 7".

Ben Affleck en esta ocasión no pudo acompañarla, ya lo hizo en los premios iHeartRadio Music Awards, donde recibió un galardón a toda su trayectoria. La cantante dedicó el premio a sus fans que le permiten dedicarse a lo que más le gusta, entre los que estaban su hija Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, su pareja Ben Affleck, y el hijo del actor, Samuel, nacido de su matrimonio con Jennifer Garner. Entonces vimos a Affleck emocionarse. El protagonista de Argo no podía parar de mirar con absoluta admiracion a su novia, y sus fans solo pensaron al ver sus fotos 'quédate con alguien que te mire como Ben'.