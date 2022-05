Ambos se conocieron por mediación de la única hija del actor, Karsen La prometida de Ray Liotta se despide con estas palabras del fallecido actor 'Eres la persona más bella que he conocido', dice la empresaria del intérprete que murió de manera repentina la pasada semana

La industria cinematográfica todavía está conmocionada por la repentina muerte de Ray Liotta a los 67 años en República Dominicana la pasada semana. Tras los primeros días de dolor, su prometida, Jacy Nittolo, que pidió privacidad en este complicado trance, ha decidido romper su silencio y dedicar unas palabras de despedida al intérprete. "Mi vida en estos tres últimos años ha sido mágica. Ray y yo compartimos un profundo amor que voy a atesorar en mi corazón para siempre. Reíamos diariamente y eramos inseparables", ha confesado la empresaria. Igualmente, ha dado algunos detalles sobre cómo era su relación como pareja. "En el mejor sentido teníamos una química salvaje. Él lo era todo para mí y no podíamos tener suficiente el uno del otro. Era el amor verdadero con el que uno sueña. La persona más bella que he conocido, tanto por dentro como por fuera", ha concluido.

VER GALERÍA

Una única hija, un compromiso matrimonial reciente y una complicada infancia: la vida personal de Ray Liotta

Una sentida dedicatoria que ha acompañado con distintas imágenes con las que ha querido recordar algunos de sus momentos más felices, tanto en pareja como en familia. Un posado veraniego a orillas del mar donde se podía ver al protagonista de Uno de los nuestros dándole un romántico beso en la mejilla. En la siguiente de las fotografías, se ha mostrado la buena sintonía que había entre los hijos de ambos. Mientras que Jacy es madre de cuatro hijos, el artista tenía una única descendiente, Karsen, de 23 años, nacida de su anterior matrimonio con la también actriz Michelle Grace. Todos juntos habían construido un nuevo hogar que pensaban consolidar al pasar por el altar, tras comprometerse en el año 2020.

VER GALERÍA

Fallece a los 16 años Kailia Posey, la niña que se volvió un meme por su mueca viral

Fue la propia Karsen, que, siguiendo los pasos de sus progenitores, se dedica profesionalmente a la interpretación, quien dió el primer paso para que esta relación naciera. Antes de su noviazgo, la joven mantenía una gran relación con la que se convertiría en la prometida de su padre. Durante una fiesta en la que la empresaria ejercía como anfitriona decidió presentarlos, ya que consideraba a la mujer la persona perfecta para compartir camino con el actor. Una predicción sumamente acertada, porque, a pesar de que mantenían un discreto noviazgo, ninguno de los dos se escondía a la hora de mostrar sus momentos más íntimos, desde paradisíacas vacaciones a celebraciones familiares.

VER GALERÍA

Este no ha sido el único adiós público que el carismático intérprete ha recibido en estos días. Otros compañeros de profesión, entre ellos Jennifer López, con la que compartió pantalla en la ficción Shades of Blue durante tres años, han expresado la gran pena que sienten por su temprana pérdida. Todos ellos han coincidido en lo mismo al recordarle, puesto que en sus mensajes de despedida no solo han destacado su gran labor y compromiso delante de las cámaras, sino también su faceta humana.