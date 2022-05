Fallece a los 16 años Kailia Posey, la niña que se volvió un meme por su mueca viral Participó en el programa 'Toddlers and Tiaras', uno de los realities más famosos de Estados Unidos

Kailia Posey, conocida por ser uno de los primeros y mas famosos memes de los diferentes perfiles sociales alrededor del mundo, ha fallecido a los 16 años. Su familia ha confirmado la trágica muerte de la joven, que se hizo llegó a la fama por participar en el programa Toddlers and Tiaras, uno de los realities más famosos de Estados Unidos sobre niñas que se presentan a concursos de belleza emitido en la cadena TLC entre 2009 y 2013 cuando era una niña. Su imagen, sonriendo con una característica mueca graciosa, se hizo viral y muchas personas todavía lo utilizan cada día para sus diferentes respuestas. "No tengo palabras. Una hermosa niña se ha ido. Dennos privacidad mientras lamentamos la pérdida de Kailia", ha suplicado la madre de la pequeña tras la muerte de su hija. A pesar de que la familia ha preferido en un principio no revelar la causa de la muerte para mantener su privacidad, finalmente han confirmado que se ha quitado la vida.

VER GALERÍA

'Get Out', el meme viral que 'quita hierro' a la crisis en la Casa Real inglesa

"Aunque era una adolescente con un futuro brillante, desafortunadamente, en un momento impetuoso tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida", ha declarado una fuente de la familia a TMZ. Su sonrisa y rostro se convirtió en la imagen de miles de memes a lo largo de los años, por eso su familia ha querido señalar todos los logros de la pequeña tras su fallecimiento: "Ganó innumerables coronas y trofeos tras competir en el circuito de concursos", han expresado apuntando a que la joven tenía planeado continuar trabajando en el mundo del espectáculo y además conseguir el carnet de piloto comercial.

La noticia de la muerte de Kailia Posey ha sorprendido a miles de usuarios de todas redes sociales, por lo que la protagonista del meme se ha vuelto a convertir en tendencia. De hecho, muchos han querido despedirse de ella y han aprovechado este triste día para volver a compartir su imagen. "Eras un alma tan brillante y feliz. Estoy muy agradecida por ti, Kailia, realmente sacaste a relucir mi lado más feliz. Me recordaste que siempre debía ser amable sin importar lo difícil que fuera", ha escrito su amiga Bianca para despedirse de la joven, quien ha compartido que después de su paso por el reality por el que se dio a conocer, Posey iba a competir en otros concursos como Miss Washington Teen USA.

VER GALERÍA

Netflix convertirá en película el meme viral de Rihanna y Lupita Nyong’o

Horas antes del fallecimiento de la modelo, la propia Kailia había acudido a su graduación de secundaria, en la que había recibido la orla "con honores", tal y como su progenitora había publicado en sus perfiles sociales a través de varias instantáneas en las que se podía ver a la fallecida junto a sus compañeros de clase. Pero no solo eso, el pasado 19 de abril la pequeña había celebrado su 16 cumpleaños.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.