La hija del desaparecido Ray Liotta homenajea a su padre mostrando sus imágenes más tiernas

Dos semanas después de la trágica y repentina muerte de Ray Liotta, su única hija ha roto su silencio para rendir homenaje al actor públicamente. “Quienes lo conocieron, lo amaron” empieza diciendo Karsen Liotta, con una selección de los mejores retratos de niña que conserva junto a su padre, en brazos y compartiendo cómplices grandes momentos. Junto a ellos escribe: “Eres el mejor papá que alguien podría pedir. Te amo. Gracias por todo”

Karsen nació hace veintitrés años, fruto del matrimonio del actor con la productora y actriz Michelle Grace, una relación de diez años que surgió en el rodaje de The Rat Pack tras la que ambos conservaron una gran amistad. La relación de Karsen con su padre ha sido siempre mágica, también después de la separación, padre e hija nunca se distanciaron y era habitual ver al actor de Uno de los nuestros acompañado de su hija en sus estrenos y alfombras rojas.

Compartían familia y profesión. Karsen ha tenido siempre claro que quería seguir los pasos de su padre, la joven estadounidense ha triunfado recientemente en la serie Shades of Blue, la misma que protagonizó su padre entre 2016 y 2018. El actor habló de ella en una entrevista en The Guardian en 2007, ya separado de su mujer, cuando Karsen contaba tan sólo nueve años, decía así: “Toda mi vida gira en torno a ella, me viene a visitar a los rodajes. No me gusta pasar mucho tiempo sin verla, un par de semanas máximo”

La desaparecida estrella de Hollywood, nuevamente enamorado, iba a casarse por tercera vez. Acababa de prometerse la pasada Navidad con su actual pareja cuando le sorprendió la muerte mientras dormía en República Dominicana, donde se encontraba rodando su último trabajo Dangerous Waters.“Eres la persona más bella que he conocido', decía su prometida Jacy Nittolo hace una semana, cuando la empresaria, que en un principio había pedido privacidad para la familia, reunió fuerzas para hacer pública su despedida al actor.

"Mi vida estos últimos dos años no ha sido más que verdaderamente mágica. Ray y yo compartimos un profundo amor que atesoraré en mi corazón para siempre", escribió en su perfil público Jacy Nittolo. "Nos reíamos a diario y éramos inseparables. La química era salvaje de la mejor manera. El tipo de amor real con el que uno sueña. Era la persona más hermosa que he conocido, por dentro y por fuera", aseguraba rota de dolor tras los acontecimientos. Según ha podido contrastar People, la empresaria se encontraba con el actor cuando ocurrieron los hechos.

