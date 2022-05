Ray Liotta fallece de forma repentina a los 67 años

Hollywood ha perdido a una estrella. El actor Ray Liotta, que saltara a la fama en la película de Martin Scorsese Uno de los nuestros, ha fallecido a los 67 años. Según publica Deadline, el intérprete ha muerto mientras dormía en la República Dominicana, donde estaba rodando la película Dangerous Waters, en la que compartía elenco con Eric Dane y Odeya Rush, entre otros. Estaba viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos años, con seis producciones en marcha para los próximos meses, y con tres películas diferentes pendientes empezar las grabaciones. También en lo personal, puesto que se había comprometido en diciembre de 2020 con su novia, Jacy Nittolo, con la que planeaba casarse próximamente. Deja atrás a Karsen, su hija de 23 años, fruto de su relación con su exmujer, Michelle Grace.

Ray Liotta tuvo su primer gran éxito con el papel de Henry Hill en Uno de los nuestros, aunque sus primeros papeles fueron en televisión con películas como El del casco y unas piernas o la serie Otro mundo. Desde entonces no paró de trabajar, pasando en los últimos años por proyectos como Shades of blue, la serie de Jennifer Lopez, o papeles episódicos en ficciones de éxito como Unbreakable Kimmy Schmidt o El joven Sheldon. Además, la galardonada Historia de un matrimonio o la precuela de la familia Soprano, Santos criminales, también contaron con su talento.

La carrera de Ray Liotta ha atravesado muchas etapas, tal y como él mismo admitía hace algunos meses en una entrevista con People. "Por algún motivo he estado más ocupado este año que en todos los que he estado dedicándome a esto. Y siento que aún no he terminado, creo que hay mucho más", comentaba en noviembre. Solo en 2021 estrenó un documental, dos películas y la serie Hanna de Prime Video, que protagoniza, además de rodar la serie Black Bird, en donde comparte elenco con Taron Egerton y que pronto se podrá ver en Apple Tv+, y el filme Broken Soldier.

La infancia de Ray no fue fácil, puesto que le adoptaron cuando era un bebé en un orfanato. Gracias a sus padres adoptivos, Alfred y Mary, creció en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York. En un primer momento le costó entender cómo su madre biológica pudiera abandonarlo, lo que le llevó a atravesar etapas difíciles cuando era joven. Sin embargo, llegó el momento en el que conoció a la mujer que le había dejado, pasados los 40, y en ese momento "ya no estaba enfadado", contó. Pasó entonces a sentirse agradecido por haber tenido a personas que cuidaron de él y le ofrecieron la vida que finalmente vivió. "Podía haber salido de muchas maneras", comentaba.

Ray se casó en 1997 con Michelle Grace, a quien conoció en el rodaje de The Rat Pack y con quien tuvo a su hija Karsen Liotta. Sin embargo, en 2004 pusieron fin a su matrimonio. Su relación con Jacy es todo un misterio, puesto que la que era su prometida no formaba parte del mundo del espectáculo ni tampoco publicaba con frecuencia en Instagram, por lo que se desconoce cuándo empezó su romance.