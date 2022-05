Jennifer López despide emocionada a Ray Liotta con un mensaje lleno de cariño

Conmocionado por la muerte de Ray Liotta, Hollywood se ha volcado en su despedida. Mensajes de apoyo de las grandes estrellas despiden al carismático actor, fallecido ayer a los sesenta y siete años en República Dominicana, donde estaba rodando la serie Dangerous Waters. Todos quieren rendirle un último homenaje, compañeros, amigos y seguidores, conmocionados con la noticia como Jennifer López, que le ha dedicado uno de los mensajes más emotivos al actor, una sentida carta en la que envía "amor y fuerza" a su hija Karsen, su familia y todos sus seres queridos.

También Robert De Niro y Lorraine Bracco, que compartieron con él el gran éxito de Uno de los nuestros, le han rendido un sentido homenaje. Josh Brolin, Joe Pesci, Matthew Modine, Meryl Streep, Elijah Wood, Jamie Lee Curtis o David Chase, que coincidió con él en la película Santos criminales, y muchos otros rostros conocidos se están despidiendo con ternura del actor mientras se aclaran las causas de su repentina muerte mientras dormía. Penélope Cruz, también se ha sumado a este homenaje, publicando una foto en blanco y negro del actor.

Jennifer López ha querido recordar los tres años en los que trabajaron juntos protagonizando la serie Shades of Blue, un gran éxito de la NBC, producido por la actriz, que estuvo en antena entre 2016 y 2018. "Ray fue mi cómplice en Shades of Blue" escribe la futura mujer de Ben Affleck, que le recuerda como el típico tipo duro que en el fondo es totalmente sensible por dentro: "Lo primero que me viene a la mente es lo amable que fue con mis hijos. Ray era el prototipo de un tipo duro todo sensiblero por dentro. Supongo que eso es lo que lo convirtió en un actor tan atractivo de ver".

Para la exmujer de Marc Anthony, Ray Liotta era: "El mejor amigo. ¡Compartimos algunos momentos intensos en el set esos tres años! Cuando escuché por primera vez que aceptó el trabajo en Shades of Blue, estaba emocionada. La primera vez que entramos al set para hacer nuestra primera escena juntos hubo una chispa eléctrica y un respeto mutuo y ambos sabíamos que aquello iba a ser bueno. Disfrutamos haciendo nuestras escenas juntos y me sentí afortunada de tenerlo allí para trabajar y aprender. Como todos los artistas, era complicado, sincero, honesto y muy emotivo. Como un nervio en carne viva, fue tan accesible y tan cercano en su actuación que siempre recordaré nuestro tiempo juntos con cariño”. Destrozada, la cantante recuerda: "Perdimos a un grande hoy" y despidiéndose del actor le escribe "Descansa en Paz Ray. Es tan triste perderte y parece demasiado pronto. Te recordaré siempre", enviando después "mucho amor y fuerza a su hija Karsen, a su familia y a todos sus seres queridos."

Robert De Niro escribe también muy compungido: “Era demasiado joven para dejarnos”, recordándole a través de una imagen en blanco y negro de una de sus secuencias juntos. Emocionada también, Lorraine Bracco dice “Estoy completamente destrozada tras escuchar esta terrible noticia sobre mi Ray”. Compañera de reparto del actor en Uno de los nuestros, donde interpretó a su esposa, la actriz confiesa con admiración: "En cualquier parte del mundo en la que esté, la gente viene a decirme que su película favorita es Goodfellas. Luego siempre preguntan: '¿Qué fue lo mejor de hacer esa película?'. Y mi respuesta siempre ha sido la misma: Ray Liotta”. Jamie Lee Curtis le recuerda también por su gentilidad: "Su trabajo como actor mostró su complejidad como ser humano. Un hombre gentil. Tan triste", igual que Joe Pesci, otro de los más emblemáticos rostros del cine de gánsters con los que trabajó el actor.

Josh Brolin, compañero y amigo de la estrella de Hollywood, ha expresado así su profundo dolor tras la pérdida: "Mi amigo. ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué? Te extrañaré. Pensaré en verte en Gold's a menudo, hablar sobre qué hacer a continuación, cómo encontrar algo juntos. Siempre te admiré: el trabajo siempre fue muy bueno, pero el hombre que fuiste siempre se destacó entre el resto de ellos. Sí, te extrañaré, amigo. Hasta que nos volvamos a encontrar, donde digan que es". También el actor Matthew Modine se despide de él, resaltando su alegría de vivir: "Este chico. Este chico. Qué risa. Qué alegría de vivir. Las historias y chistes que compartimos. Buena suerte, amigo", escribía junto a una imagen del desaparecido actor. Hollywood está de luto y se vuelca ahora en apoyar a la familia del actor, su prometida Jacy Nittolo, de 46 años, y su única hija Karsen, de 23, fruto de su matrimonio con Michelle Grace, que han quedado conmocionadas por el suceso.