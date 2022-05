Una única hija, un compromiso matrimonial reciente y una complicada infancia: la vida personal de Ray Liotta

Ray Liotta ha fallecido de manera repentina a los 67 años. El actor, que se había desplazado hasta República Dominicana para el rodaje de Dangerous Waters, ha dejado muchos asuntos pendientes en el terreno personal con su pronta marcha. La triste noticia la ha confirmado su actual pareja, Jacy Nittolo, con la que se había prometido en diciembre del año 2020. Una mujer discreta de la que poco se sabe ya que no tenía ningún tipo de relación con el mundo del espectáculo y tampoco se mantiene muy activa en sus perfiles sociales. Jacy no era la única mujer que había logrado conquistar el corazón del intérprete, que, en el año 1997, pasó por el altar con la también actriz Michelle Grace, a la que conoció durante el rodaje de la película The Rat Pack. Un matrimonio breve, puesto que en el año 2004 firmaron el divorcio, y del que nació su única hija, Karsen, de 23 años, que, al igual que sus progenitores, se dedica de manera profesional a la interpretación.

La vida de Ray Liotta estuvo repleta de éxitos en lo profesional, pero que no fue nada sencilla en sus inicios. Nacido en 1954 en Newark, Nueva Jersey, el actor fue el primero hijo de una pareja de jóvenes solteros que, al no poder hacerse cargo de su manutención, prefirieron dejarlo en un orfanato. Gracias a un golpe de suerte encontró un nuevo hogar con Alfred y Mary Liotta. Junto a su hermana Linda, que también era adoptada, formaron una bonita familia que le permitió tener una feliz infancia. Sin embargo, para el actor conocer sus orígenes siempre fue uno de sus asuntos pendientes y luchó incansablemente para encontrar a sus padres biológicos. Una investigación que dió sus frutos a mediados de la década de los 2000 cuando dio con el paradero de su madre. Una noticia que vino acompañada del descubrimiento de nuevos parientes, concretamente una hermana y cinco hermanastros, que habían nacido fruto de otras relaciones de la mujer.

Tras este encuentro, el artista prefirió perdonar y continuar su camino. Con una clara vocación, ingresó en la universidad de Miami en la que cursó la carrera de arte dramático, donde siempre despuntó, lo que le llevó a ganar varios premios educativos, como el BFA. En cambió, la vida le volvería a poner un fuerte bache que superar, la muerte de Mary, su madre adoptiva, a causa de un cáncer pocos meses de que consiguiera su papel como protagonista en la película Uno de los nuestros, de Martín Scorsese. Un triste acontecimiento que le cambiaría para siempre. En medio de todo este dolor encontró su mejor refugio en la interpretación, que siempre le ayudó a canalizar sus emociones.

Un tipo duro en la gran pantalla que poco tenía que ver con la realidad de su vida personal. En distintas ocasiones se proclamó contrario a todo tipo de violencia y se mostraba preocupado por los numerosos casos de crímenes armados que se daban en su país. Igualmente, confesó que el mejor papel que había interpretado en su vida era el de padre, llegando incluso a rechazar importantes proyectos para centrarse en la crianza de la niña. Sin duda, una estrella que se ha ido demasiado pronto.