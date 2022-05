Olga Moreno regresa a Telecinco, ¿abordará todos los frentes que tiene abiertos?

El regreso televisivo de Olga Moreno es inminente. Este viernes, a las 23:00 horas, la sevillana aparecerá en el plató de Déjate querer, el nuevo programa de Toñi Moreno en Telecinco, para recibir una sorpresa muy especial. Pero también hablará de su paso por Supervivientes y qué supuso en su vida ganar este concurso. En este momento tan complicado, marcado por su polémica separación de Antonio David Flores, Olga confesará lo importante que es para ella su familia y lo unida que está a sus padres y a sus seis hermanos, sobre todo, a Rosa, con quien mantiene una excelente relación. "Es una de las personas más bonitas que hay", dijo al reencontrarse con ella en Honduras.

El programa se grabó el pasado jueves y la cadena ha emitido un breve vídeo en el que Olga se muestra muy sonriente y con un favorecedor vestido plateado. La última vez que vimos a la sevillana, de 46 años, en un plató de televisión fue en julio de 2021. Acababa de ganar Supervivientes y explicó, en un programa llamado Ahora, Olga, cómo se encontraba su círculo más cercano tras la emisión del documental de Rocío Carrasco. "No quiero convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco (...) He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, a Rocío, David y mi hija Lola. Pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos, pero aquí estoy", señaló.

Tras esa intervención, Olga desapareció de la pequeña pantalla sin presagiar que su matrimonio estaba a punto de romperse. A finales del pasado octubre se hizo pública su separación de Antonio David y a principios de este año el ex guardia civil confirmaba su romance con la reportera Marta Riesco. Esta situación provocó una auténtico tsunami en la familia y la sevillana llamó por teléfono a El programa de Ana Rosa para mostrar su apoyo a Rocío Flores. "No te preocupes, todo esto pasará y somos una familia. Te quiero", le dijo.

Sin embargo, su relación con la joven colaboradora se tensó hace unas semanas, tras la entrevista que Olga concedió para hablar de su vida sentimental. "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra. Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado", sentenció en una revista. Rocío confesó que se sentía muy decepcionada con Olga. No por sus declaraciones, sino porque no le había comentado que iba a conceder una exclusiva. "Solo yo he mirado por el beneficio de mi familia, aquí cada uno ha mirado por el suyo propio", manifestó muy nerviosa. A pesar de todo, Olga y Rocío han sido fotografiadas juntas recientemente, demostrando que siguen tan unidas como siempre.

La entrevista de la sevillana no dejó indiferente a nadie y Rocío Carrasco también reaccionó a sus palabras. "Está mintiendo, no saben hacer otra cosa que el mal y hacer daño", aseguró rotunda. "Tu matrimonio ya estaba roto antes del documental y los que habéis destruido mi vida sois vosotros, una parte. Me habéis robado el amor de mis hijos y de eso has sido tú cómplice", añadió. Sin duda, la sevillana tiene muchos frentes abiertos en su esperado regreso televisivo. En tan solo unas horas veremos si responde o no a la hija de Rocío Jurado o si aclara el motivo por el que todavía no ha firmado su divorcio con Antonio David Flores.