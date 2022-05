Repasamos la historia de España en Eurovisión a través de estos momentazos

El año 1956 es una fecha clave para entender Eurovisión ya que marca el inicio de esta festival al que España se sumó un lustro más tarde. Hay que remontarse a 1961, con Cannes como telón de fondo, para situarnos en la primera actuación de nuestro país, que es el que más veces seguidas ha participado puesto que desde su debut no se ha saltado ninguna edición, ha llegado siempre a la final y ha ganado en dos ocasiones consecutivas. En estas seis décadas que llevamos formando parte del certamen, nuestros representantes han defendido en el escenario sus temas y sus actuaciones, cada una con su propia historia detrás, ha dejado anécdotas y momentos únicos que recordamos a continuación.

El talismán de Conchita Bautista

La primera participante que representó a España en Eurovisión fue Conchita Bautista, que consiguió un noveno puesto con su tema, Estando Contigo. Para este estreno en el festival musical, la artista apostó por un look compuesto por vestido y mantilla negra. Su estilismo era todo un talismán ya que pertenecía a otra de las artistas más destacadas de la época, Carmen Sevilla. Curiosamente, ese mismo día la actriz contrajo matrimonio con Augusto Algueró, que firmaba la canción que Bautista defendía en Cannes.

El cambio de última hora que dio la victoria a Massiel

En 1968 el Royal Albert Hall abrió sus puertas para acoger el festival de Eurovisión. Fue una noche única para España ya que ganó por primera vez gracias a Massiel y su La, La, La. La vencedora tan solo había podido prepararse la actuación con dos semanas de antelación ya que inicialmente fue Joan Manuel Serrat el elegido para viajar a Londres. El artista mostró públicamente su intención de interpretar el tema en catalán y como estaba prohibido por el régimen franquista fue reemplazado por Massiel, que entonces era una estrella emergente. Su victoria estuvo muy reñida ya que solo tenía un punto de ventaja por el segundo, el británico Cliff Richard.

El despiste de Karina

Tras proclamarse ganadora del programa Pasaporte a Dublín, Karina se convirtió en la representante española de Eurovisión en 1971. En la capital de Irlanda consiguió un segundo puesto con el tema En un mundo nuevo a pesar de que los primeros segundos de canción no se escucharon. Con un vestido largo firmado por Antonio Nieto, pisó el escenario pero su voz tardó en oírse entre el público. Ella misma confesaba posteriormente que esta anécdota no se debía a un fallo técnico ni tampoco un lapsus sino que había sido su culpa. ¿El motivo? En el ensayo general entró más tarde de lo debido y el técnico pensó que era algo preparado y por eso la escena se repitió en directo, cuando inicialmente se escucharon solo las voces del coro.

La puntuación que hizo perder el primer puesto a Betty Misiego

En 1979 el festival de Eurovisión se celebraba en Jerusalén, donde Betty Misiego viajó para defender Su canción, con la que quedó en segunda posición. La artista no ganó el certamen por una controvertida puntuación en la que nuestro país hizo posible que su rival se alzase con la victoria en vez de nuestra representante. Durante toda la votación España e Israel se estaban disputando el primer puesto y nuestro país fue el último en votar. En esos momentos se daba ya por hecho que Betty ganaría, pero los diez puntos fueron a parar a su rival, otorgándole de este modo la victoria. La cantante salió a actuar con varios niños, siendo la primera y última vez que participaron menores ya que desde entonces quedó prohibido.

Remedios Amaya sin zapatos

En 1983 Remedios Amaya se desplazó hasta Munich para cantar Quién maneja mi barca. María Dolores, como se llama en realidad, pisó el escenario con un vestido de rayas azules y blancas ¡y descalza!. Fue ella misma quien decidió no llevar zapatos porque su look se modificó a última hora. A la artista le obligaron a cambiar su vestuario porque era de colores similares a los del decorado y al introducir este nuevo vestido optó por no calzarse. Según recuerda en El Correo, instantes antes de salir a escena le dijeron que no podía usar el estilismo que quería: "No me quedó más remedio que ponerme el que había utilizado en los ensayos, que era el que salía en el videoclip. Como en el vídeo aparecía descalza andando por la arena, decidí salir descalza al escenario.

El percance del vestuario de las Azúcar Moreno

Las hermanas Toñi y Encarna Salazar fueron las representantes españolas de Eurovisión 1990. Las integrantes de Azúcar Moreno interpretaron en Zagreb la canción Bandido que les dio un quinto puesto. Su paso por el escenario fue muy comentado y estuvo lleno de anécdotas. Antes de subir al escenario, los vestidos que Francis Montesinos había hecho para ellas se rompieron y tuvieron que ponerse dos que se habían comprado en un mercadillo. Además, tuvieron que comenzar la actuación hasta en dos ocasiones ya que en la primera no se oyó el sonido pregrabado electrónico que marcaba el inicio de su intervención.

El boom de OT y Rosa López

Hablar de la primera edición de Operación Triunfo es hablar de historia televisiva. El concurso de TVE marcó un antes y un después y supuso un auténtico boom que tuvo su continuación en Eurovisión 2002. Algunos de los triunfitos participaron en una gala especial de la que salió el candidato elegido para representarnos en el festival: Rosa López, quien fue a su vez la ganadora del talent musical que presentó Carlos Lozano. La artista andaluza defendió sobre el escenario Europe's living a celebration, y no lo hizo sola. Hasta Tallín viajaron con ella para hacerle los coros David Bisbal, David Bustamante, Cheona, Gisela y Geno. Esta última se confundió en la coreografía e hizo uno de los giros al revés. Tal es la pasión que levantaban en esa época los jóvenes artistas que convirtieron ese certamen en el más visto en nuestro país en casi tres décadas.

Daniel Diges y un espontáneo

El Telenor Arena de Oslo acogió en 2010 la final de Eurovisión, en la que Daniel Diges representó a España con el tema Algo pequeñito. El artista fue el único en actuar dos veces durante la gala ya que durante su primera intervención hubo un espontáneo en el escenario. Cuando llevaba un minuto y medio interpretando su apuesta, un hombre con camiseta negra y gorro rojo se metió entre el equipo de baile. Aunque Diges no paró en ningún momento y el equipo de seguridad retiró al espontáneo a los pocos instantes, la organización le pidió disculpas y le permitió cantar nuevamente. La persona que se coló era Jaume Marquet Cuna, conocido como Jimmy Jump, quien anteriormente había saltado también al césped de actos deportivos como Eurocopas o premios de Fórmula 1.

El gallo de Manel Navarro

En 2017 Manel Navarro viajó hasta Kiev y se subió al escenario del International Exhibition Centre para interpretar Do it for your lover. Aunque se mostró en todo momento tranquilo y disfrutando de esta oportunidad única, en un instante de la actuación cometió un error al desafinar. El gallo le hizo enfadarse consigo mismo porque "no me había pasado nunca y el día más importante me pasó". A pesar del fallo y de quedar en el puesto 26ª, el último de la clasificación, se lo tomó con gran sentido del humor y dijo que "también entiendo que la gente se ría un poco".

La espera de Blas Cantó

En la 65º edición edición de Eurovisión, celebrada en primavera del 2021, fue Blas Cantó el representante español. El cantante murciano defendió Voy a quedarme. Poder actuar en el Ahoy Arena de Rotterdam fue un momento muy importante para el exvocalista de la banda Auryn, y no solo por la emoción de formar parte de un evento de tal envergadura, sino porque tuvo que esperar dos años para hacerlo. El festival estuvo un año sin celebrarse por la crisis sanitaria y ese contratiempo introdujo además a cambios para Blas y el resto de participantes. Inicialmente la canción escogida fue Universo pero la organización impidió que las melodías seleccionadas para el 2020 sonaran doce meses más tarde. Su apuesta final estaba llena de significado ya que estaba dedicada a su abuela, fallecida por covid.

