El dolor de la madre y la hija de José Luis Losa tras su pérdida: 'Estamos destrozados'

La trágica muerte de José Luis Losa ha conmocionado a todo el mundo. El ganador de Supervivientes en 2017, fallecía este sábado por la tarde de forma repentina, generando un impacto en sus familiares, amigos y todas las personas que le conocían mínimamente aunque fuese a través de la pequeña pantalla. Tanto su hija Inma como su madre Luisa han querido agradecer públicamente las muestras de cariño que están recibiendo en estos momentos tan difíciles para toda la familia: "Estamos destrozados", decía la madre de José Luis Losa a las cámaras de Viva la vida.

José Luis Losa, de 'Supervivientes 2017', entre lágrimas tras quedarse viudo: 'He perdido el motor de mi vida'

Inma, hija de José Luis Losa, ha querido agradecer también las muestras de cariño de la gente: "He sacado las fuerzas de hablar para agradecer a todo el equipo y a los compañeros que tuvo en Supervivientes", comenzaba diciendo con mucha pena. Inma ha explicado que, al igual que la muerte de su madre que fue totalmente inesperada, la de su padre tampoco la esperaban: "No nos esperábamos la muerte de mi madre porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos".

La triste despedida de José Luis Losa, de 'Supervivientes', a su mujer fallecida: 'Te quiero y siempre te querré'

"Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamabas y me decía 'no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras", rememoraba con mucho cariño y nostalgia a José Luis Losa. Muy emocionada, Inma ha dicho que "ahora se estarán encontrando donde estén. Dentro del dolor que tenemos, ojalá ya se hayan encontrado. Ya están juntos. Esto es lo que él quería". Antes de despedir la conexión, Inma ha querido recordar las últimas palabras que le dijo su progenitor José Luis Losa cuando falleció su madre: "Inma, se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido mi vida", contaba la nieta de Luisa, lamentando la pérdida del exconcursante de la cuarta edición de MasterChef.

La bella historia de amor de José Luis Losa que acabó en tragedia hace tres meses

Por otro lado, tal y como ha reconocido Luisa, la madre del reciente fallecido, José Luis Losa no ha sido capaz de soportar la muerte repentina del amor de su vida, su mujer: "Aquí estoy con toda mi familia, que han venido todos, y todo el pueblo que nos quiere mucho, estamos mal porque esto es una cosa muy mala y no sé ni cómo vamos a salir de esta", hablaba destrozada por lo sucedido, explicando que su hijo llevaba un tiempo mal por lo de su mujer y que aún no se había recompuesto. "Nos ha afectado tantísimo, yo no me lo creo, que le haya pasado esto a alguien como mi hijo José Luis, tan trabajador, tan bueno (…). Él no ha podido con la muerte de su mujer, le ha podido, ha superior a él (…). Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía, nos ha dado un palo que estamos destrozados, su padre está destrozado", explicaba muy apenada.

Alba Carrillo, a las puertas de la victoria de 'Supervivientes' y con la visita más inesperada

El cuerpo sin vida del que fuera pintor industrial de profesión era hallado en su casa de la localidad manchega de Munuera ayer por la tarde, lugar en el que residía. La noticia, adelantada este sábado por El digital de Albacete, se producía tres meses después del también inesperado fallecimiento de su mujer, Inma Simarro, a causa de un infarto, un suceso que José Luis Losa no habría podido superar tal y como ha reconocido su madre. Un fallecimiento que ha causado la conmoción en toda España, pero sobre todo en el mundo de la televisión y en familiares y amigos.

