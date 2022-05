La bella historia de amor de José Luis Losa que acabó en tragedia hace tres meses

La repentina marcha de José Luis Losa tan joven y tan sólo tres meses después de la muerte de su mujer Inma Simarro ha entristecido a todos. Su despedida deja para siempre en el recuerdo una verdadera historia de amor, que aunque fue truncada por el destino, nadie va a olvidar. Son muchos los que han homenajeado al ganador de Supervivientes 2017 rescatando fotos de la pareja unida, intentando consolar a sus familiares pensando en el reencuentro de ambos. Todos se centran ahora en arropar a los dos hijos del matrimonio, cuyo inmenso dolor pide respeto.

Visiblemente emocionado, tras asegurar que había perdido al "motor de su vida", José Luis Losa se desahogó el pasado mes de abril en Sálvame explicando lo inesperada que había sido para toda la familia la pérdida de su mujer. Aún siendo conocedores de la diabetes que padecía Inma Simarro, ni él ni sus dos hijos podían imaginar un repentino desenlace tan fatal, pues estaba siendo tratada. Aquejada de pequeñas molestias a las que en un principio no dió importancia, Inma perdió la vida a causa de un infarto. "Es una cosa que jamás te lo esperas", explicaba el finalista de MasterChef 2016, recordando que “los médicos intentaron salvarle la vida por todos los medios, incluso planteando la posibilidad de un trasplante pero finalmente no pudo ser”.

El ganador de Supervivientes 2017 declaró estar atravesando un duelo muy complicado “estábamos muy unidos, lo hacíamos todo juntos. Mi vida está siendo muy dura. Cuando llego a mi casa me hundo entero”. Intentaba seguir adelante: “Estoy haciendo una obra, que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación. Estoy centrado en ello porque allí se me va la cabeza” y había recurrido a ayuda profesional para poder afrontarlo: “Lo estoy pasando muy mal, jamás te lo esperas. Estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo, porque no estoy bien”. Sin embargo, no encontraba consuelo tras haber perdido a la mujer que esperaba tener “siempre” a su lado. Así se sinceraba entre lágrimas: “La única palabra que se me pasa por la cabeza es que es muy injusto. Tenía 48 años. Estuvo ingresada en la UCI con un hilo de vida y estuve las 24 horas a su lado. Me pude despedir de ella gracias a los médicos de Albacete, que se portaron de maravilla.

La pareja estaba muy unida, habían formado un gran equipo de cuatro mosqueteros junto a sus hijos, realizaban escapadas juntos y compartían muchos momentos de diversión, disfrutando de la gastronomía y pasando tiempo con los amigos. También se apoyaban en los momentos duros, como cuando José Luis tuvo que ser operado del menisco e Inma no se separó de él. Inma fue también el gran apoyo de José Luis durante el concurso, siempre dándole fuerzas cuando flaqueaba y transmitiéndole su cariño desde el plató, le dió todo lo que necesitaba para ganar y conquistó al gran público con su entrega y sabiduría.

Compenetrados en todo, el premio del concurso lo celebraron con un viaje juntos recorriendo España. La familia es una de las más queridas en la pequeña localidad de Munera en Albacete, donde Jose Luis ejercía como concejal y todos han quedado consternados por la noticia. El alcalde ha decretado dos días de luto oficial para honrar la memoria de Jose Luis y acompañar a los familiares en su dolor.

