Alba Carrillo y Gloria Camila entre los compañeros y amigos de José Luis Losa que le despiden consternados

La trágica y repentina muerte de Jose Luis Losa, ganador de Supervivientes 2017 y concursante de MasterChef, ha dejado a todos conmocionados. Sus compañeros y amigos del mundo de la televisión han reaccionado rápidamente, mostrando su dolor, lamentando su marcha y enviando mensajes de cariño que han compartido con todos sus seguidores. Alba Carrillo, Lucía Pariente, Iván González, Gloria Camila e Isabel Rábago han sido algunos de los primeros en reaccionar consternados por verle marchar tan joven y sólo tres meses después de la muerte de su mujer.

VER GALERÍA

Su compañera Alba Carrillo, rota de dolor, ha sido una de las primeras en reaccionar a la noticia, lamentando la triste pérdida del concursante, que se convirtió en su gran apoyo y amigo durante su participación en Supervivientes 2017 con unas profundas palabras: “La vida es ingrata. Tocas el éxito con las manos y el infierno con el corazón. Las personas de apariencia más fuerte son, muchas veces, vulnerables de corazón. Ojalá nos enseñan desde pequeños, junto con matemáticas y literatura, a gestionar las emociones y sanar las heridas del alma. Y nos dieran nociones para detectar las alarmas que emite el que sufre y poder ayudarle. Ojalá la vida no doliera, a veces, tanto y se hiciera carga insoportable. Ojalá hubiera clases para corazones rotos y desesperanza. Descansa en paz, José Luis”. Junto a estas palabras, la modelo ha compartido una de las fotos más bonitas que conserva de ellos dos, fuertemente abrazados, durante su aventura en Honduras, donde la modelo le abraza con fuerza.

VER GALERÍA

Tras la muerte de su mujer, el exconcursante de Masterchef reconoció estar atravesando un duelo muy complicado: "Mi vida está siendo muy dura. Cuando llego a mi casa me hundo entero. Estoy haciendo una obra que tenía ganas de hacer para asegurarnos la jubilación. Estoy centrado en ello porque allí se me va la cabeza. Lo estoy pasando muy mal, jamás te lo esperas. Estoy yendo al psiquiatra, psicólogo, porque no estoy bien”, fueron sus palabras al ser preguntado en el programa de Sálvame. Lucía Pariente, la madre de la modelo Alba Carrillo, en el mensaje que le dedica tras conocer la noticia ha querido compartir una imagen del fallecido junto a su mujer escribiendo “Ya estáis juntos, descandad en Paz”. Lo mismo que compartió Jose Luis, natural del País Vasco, en su perfil el pasado 16 de marzo. Su última comunicación pública fue una foto junto a su mujer en la que decía:“Cuanto te he querido y te querré, que injusto, te quiero y siempre te querré”, un comentario tras el que recibió más de cinco mil mensajes de apoyo.

VER GALERÍA

Iván González, que llegó con él a la final en el concurso de supervivencia de Telecinco, le recuerda con el corazón roto: “Estoy totalmente en shock, has dejado un vacío muy grande. He conocido muy pocas personas tan generosas como tu amigo”. El tronista de Mujeres y hombres y viceversa, ha querido transmitir todo su cariño a la familia: “Mi mas sentido pésame a la familia, Descanse en Paz”, recordándole después con una de sus imágenes más divertidas de los buenos momentos que pasaron ambos juntos en el reality, su baño final en las playas de Honduras. “Quiero recordarte siempre así, no tengas dudas de que volveremos a bañarnos juntos. Buen viaje Jose” y añade un corazón roto.

VER GALERÍA

Gloria Camila ha querido compartir también su dolor por la pérdida de José Luis con estas palabras: “No miento cuando digo que siempre fuiste un superviviente. Estoy en shock, no tengo palabras. Pensar que hasta hace un mes estuve hablando contigo. Qué pena la vida y que golpes da a veces, que no somos capaces de levantarnos”. Kiko Jiménez, Leticia Sabater, Edmundo Arrocet, Raquel Rodríguez y Laura Matamoros, que también participaron en la misma edición del concurso aún no se han pronunciado sobre la noticia, tampoco sus compañeros en MasterChef pero sí el programa, que a través de su cuenta oficial ha compartido una elegante foto en blanco y negro del concursante en la que le desean “Descansa en Paz”

VER GALERÍA

La periodista Isabel Rabajo le recuerda también, junto a su mujer, con el mismo deseo de un posible consuelo al que todos se aferran en estos duros momentos: “Descansad eternamente juntos” le dice en su misiva. El alcalde de Munuera, la localidad albaceteña donde residía y en la que falleció ayer a los cuarenta y siete años de edad, ha decretado dos días de luto. Ahora todos se vuelcan en arropar a sus dos hijos, que rondan la veintena, y respetar su difícil duelo dándoles el máximo cariño posible. Desde aquí también, nuestras más sinceras condolencias a la familia.

VER GALERÍA

-La triste despedida de José Luis Losa, de 'Supervivientes', a su mujer fallecida: 'Te quiero y siempre te querré'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.