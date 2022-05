Bill Gates, sin tapujos, habla sobre su amistad con Jeffrey Epstein y de sus disputas con Elon Musk

De un tiempo a esta parte, Bill Gates está en el punto de mira y no solo por las supuestas infidelidades cometidas durante su matrimonio con Melinda, de la que se separó el 3 de mayo de 2020 tras 27 años de matrimonio, sino también por la amistad que mantenía con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense condenado a prisión por tráfico de menores, su mala relación con Elon Musk y su incondicional apoyo y financiación a las vacunas contra el Covid, hecho que ha convertido en objeto de teorías de conspiración de quienes creen que las usa para rastrear a la gente.

Acusado de conspirador

Durante una entrevista concedida al programa Today de la BBC, el cofundador de Microsoft admitió que ha gastado miles de millones en vacunas pero que no saca rentabilidad de ellas señalando que los bulos, rumores y conjeturas que han corridos por las redes sociales señalando que las inoculaciones sirven para seguir e investigar a la gente son "una locura". "De alguna manera, casi te tienes que reír porque es muy loco", admitía el magnate. "Estuve en público recientemente y algunas personas me gritaron que los estoy rastreando. Eso es algo horrible" añadía Gates.

Bill, quien advirtió que existía la posibilidad de que los seres humanos aún no hayamos atravesado "lo peor "de la pandemia y que alertó que aún existe el riesgo de nuevas y más peligrosas cepas, mostró durante toda la entrevista una seguridad pasmosa, por lo que no tuvo ningún problema en ir contestando las diferentes preguntas del entrevistador, sin ni siquiera pasar por alto su relación con Jeffrey Epstein, la que calificó como un “error”.

Sus reuniones con Epstein

Gates conoció a Epstein por primera vez en 2011 después de que el financiero fuera condenado por abusar de un menor en 2008. Epstein fue invitado a alguna de las cenas de recaudación de fondos de la Fundación Gates, en donde el cofundador de Microsoft parecía no tener en cuenta su horrible pasado. “Cometí un gran error. No solo lo conocí en primer lugar, sino que me reuní con él varias veces”, dijo Gates. “'Tenía el objetivo de recaudar dinero para la salud mundial. No me di cuenta de que reunirme con él casi restaba importancia a las cosas increíblemente horribles que hizo” añadía el magnate.' Aprendí más sobre ello con el tiempo. Pero, ya sabes, agregaría eso a la lista de grandes errores”.

Encontronazos con Musk

Bill, quien acaba de publicar el libro Cómo prevenir la próxima pandemia y que admitió que hasta ahora no se ha contagiado de Covid, tampoco tuvo reparos en hablar sobre Elos Musk, el encargado de arrebatarle el título de persona más rica del mundo, y con el que no se lleva especialmente bien.

Con rencillas del pasado y heridas que parece que no llegan a sanar, Musk acusaba a Gates la semana pasada de "acortar" las acciones de Tesla, o lo que es lo mismo le reprocho su manera de ganar dinero apostando a que su empresa perdería valor. Hecho que provocó que Elon recurriera a su perfil de Twitter para meterse con el cofundador de Microsoft Preguntado al respecto Gates afirma: "No hay necesidad de que él sea amable conmigo".

Defensor del cambio climático, Elon no comprende porque Gates no apoya su marca de vehículos eléctricos o porque no al menos se mantiene al margen. "Eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Tengo formas de diversificar" señalaba Bill, quien rechazó la idea de que reducir las acciones de Tesla fuera perjudicial para el medio ambiente."La popularidad de los autos eléctricos conducirá a una mayor competencia para vender esos autos. Por lo tanto, existe una diferencia entre la adopción de autos eléctricos y el hecho de que las empresas se vuelvan infinitamente valiosas" añadía el magnate.

En cuanto a su opinión de la compra de Twitter por parte de Musk, Gates prefirió no mojarse en exceso hasta ver la evolución de la red social. "Supongo que es posible que Twitter sea peor (con Elon Musk). Pero también podría ser mejor... Así que mi actitud es la de esperar y ver qué pasa".



