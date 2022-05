Antonio Resines explica que padece covid persistente

Antonio Resines no ha tenido reparos en compartir lo mal que lo pasó durante el más de mes y medio que estuvo ingresado en el hospital a causa del coronavirus, unos recuerdos duros de los que habla siempre con entereza. A pesar de que poco a poco ha ido recuperando su energía y que incluso ha retomado ya sus proyectos profesionales, Antonio no está al cien por cien como ha compartido en su última aparición en televisión. Todavía sufre algunas secuelas, lo que se conoce como covid persistente, como él mismo explicó. “Tengo lo que se llama COVID persistente. Lo tiene todo el mundo que ha pasado el COVID, fundamentalmente los que han pasado por la UCI” dijo.

El motivo por el que Antonio Resines tiene un café pendiente con la reina Sofía

Antonio Resines y su mujer recuerdan cómo se conocieron hace 30 años y con Pedro Piqueras de testigo

Entre los síntomas de esta patología no cuenta la pérdida del olfato o el gusto, sino otros dolores. “No he perdido el sentido del gusto y del olfato, pero me duelen las articulaciones” aseguró en el programa El Hormiguero. Sin perder el optimismo aseguró que, pese a todo, se encuentra "en plena forma" y en "un estado magnífico". Sentado con Pablo Motos, que le recibió con un enorme cariño, recordó cómo el empeoramiento de su estado le llevó a la UCI, donde tuvo que ser intubado debido a la neumonía que sufría. “Tuve muchos delirios. Es muy complicado de explicar…” dijo, explicando, poniéndole el toque de humor a la situación, que tenía a la reina Isabel II todo el día en la mente. Fueron momentos durísimos en los que la labor de los médicos que le trataron es algo que nunca va a olvidar.

Antonio Resines contrajo el coronavirus el pasado 23 de diciembre, una dolencia que le mantuvo en estado muy grave en el hospital durante 48 días. Durante esta complicada etapa contó en todo momento con el apoyo de su mujer Ana Pérez-Lorente y su hijo Ricardo. "He perdido mucha masa muscular y por eso me tengo que apoyar en unas muletas, pero nada más, es tiempo” aseguraba Antonio, de 67 años, tras recibir el alta hospitalaria. A lo largo de estas semanas, el intérprete, que acaba de estrenar su nueva serie titulada Perdonen las molestias, ha seguido recuperando las fuerzas y pasa temporadas en su tierra, Cantabria.

Loading the player...

Antonio Resines se traslada a Cantabria para seguir recuperándose del covid

“Muchos me preguntan si esto me ha cambiado. Sigo siendo igual de anormal que antes. No he mejorado en absoluto. Hago lo mismo de siempre. Es verdad que estuve muy pendiente de recuperarme y ponerme bien y me tomé en serio la rehabilitación y el fisio. Pero, ahora que ya estoy bien, hago lo de antes” aseguró el protagonista de Los Serrano en las páginas de la revista ¡HOLA!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.