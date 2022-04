El motivo por el que Antonio Resines tiene un café pendiente con la reina Sofía

Antonio Resines está especialmente emocionado con el interés y apoyo que ha recibido de la Familia Real. Según ha revelado el actor, tras su ingreso el pasado mes de diciembre en la UCI del Hospital Gregorio Marañón durante cuarenta y ocho días a causa del Covid, la primera que se interesó por su salud fue la reina Sofía y el protagonista de "Los Serano" tiene todavía pendiente un café con ella. Doña Sofía le llamó y tuvieron una distendida conversación por teléfono: "Hablé con ella por teléfono y quedamos para tomar un café. Ella fue la primera de la Familia Real que me llamó. Lo que pasa es que todavía no hemos consumado la cita, la tenemos pendiente", ha explicado el intérprete. El actor lo ha contado en su visita a la Cadena Ser, durante la promoción de su último trabajo en la pantalla, la nueva comedia Sentimos las molestias , que estrena este viernes en Movistar Plus+.

VER GALERÍA

Sumamente agradecido con la cantidad de muestras de cariño que ha recibido tras este duro bache, Resines no para de dar las gracias desde que fue dado de alta el pasado mes de febrero. Ha querido ahora mostrar su gratitud a la Familia Real al completo, destacando lo bien que se han portado con él y alabando su seriedad: “se han interesado mucho por mi, son una familia muy seria”, aseguraba el popular actor.

Según ha desvelado, tras el interés de la reina Sofía fue el rey Felipe quien llamó a su mujer, Ana Pérez-Lorente, para interesarse por el estado de salud del actor. Tal y como ha explicado Resines, su mujer mantiene una relación de amistad con Felipe VI desde que eran niños, de ahí su cercanía con la Familia Real. El Rey organizó una llamada en común con la mujer del actor, a la que posteriormente se unieron la reina Letizia y el propio actor: "Estuvimos hablando un rato y muy bien", ha explicado.

Coincidieron luego personalmente en Navarra, donde el actor acudió a recoger de manos de los Reyes la medalla al Mérito de las Bellas Artes 2020. Tras aquel encuentro, el actor ha confirmado que la reina Letizia volvió a interesarse por su salud. “Aquel día me tuve que sentar porque estaba destrozado pero la reina Letizia volvió a llamar a Ana interesándose por mi evolución, son una familia muy seria”. También la infanta Cristina y la infanta Elena le mandaron al actor mensajes de apoyo y se interesaron por su estado de salud según ha reconocido hoy, su mujer mantiene amistad también con ellas desde niña y se envían habitualmente mensajes por móvil. “Las infantas también me han llamado, me whatsapeo con ellas porque son amigas de mi mujer”.

-Antonio Resines se traslada a Cantabria para seguir recuperándose del covid

Abrumado, tras recibir el alta, se encontró con más de mil quinientos mensajes de apoyo en su teléfono móvil. “Lo borré todo, era imposible contestar. Donde más lo he notado es en la calle, todo el mundo me pregunta, la gente se ha preocupado mucho por mi, se han portado todos de maravill, siendo muy cariñosos”

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.