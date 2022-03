Antonio Resines se traslada a Cantabria para seguir recuperándose del covid

Loading the player...

Antonio Resines sigue centrado en su recuperación tras haber permanecido más de un mes postrado en una cama en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, tras contagiarse de covid. Además de las secuelas que le ha dejado la enfermedad, el actor aseguraba hace unos días haber perdido musculatura como consecuencia de haber permanecido tanto tiempo tumbado. Durante la reciente entrega de los premios que otorgaba el Ministerio de Cultura y Deporte, y ante la presencia de los Reyes, Felipe y Letizia, Resines confesaba sentirse 'baldado': "Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los Reyes, el ministro y la presidenta de bajar", eran sus palabras durante el acto. Por todo ello y siguiendo la recomendación de sus médicos, el actor acaba de tomar una drástica decisión con el fin de recuperarse físicamente lo antes posible. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Dale al play!

