Antonio Resines recuerda sus otras experiencias cercanas a la muerte antes de sufrir el covid

Tras salir del hospital donde permaneció más de mes y medio ingresado a causa del covid, Antonio Resines aseguraba en su primer comunicado del pasado 11 de febrero que le habían "salvado literalmente la vida". El actor sentía en cierto modo que había vuelto a nacer, algo que parece ser no es la primera vez que le ocurre. Recuperado ya del coronavirus que padeció de forma grave, el intérprete madrileño ha querido compartir otras de las experiencias cercanas a la muerte que tuvo con anterioridad. "Con 16 años, casi muero", comienza diciendo el protagonista de series como Los Serrano, A las once en casa y Los ladrones van a la oficina. "Con 18, 19 y 23 casi muero otra vez", añade de forma rotunda. Sin embargo, el motivo que le llevó en su juventud a estar tan cerca de fallecer no tiene que ver en este caso con una enfermedad, sino con accidentes de tráfico.

"Cuatro siniestros totales", cuenta sobre lo que le pasó, aclarando que "en todos me chocaron" cuando se refiere a cómo se sucedieron las colisiones. "Son experiencias que te marcan para toda la vida", reconoce Antonio Resines, quien detalla a continuación una de las que fue más severas y difícilmente olvidará. Todo ocurrió mientras estaba en Italia, donde tras el suceso en la carretera recibió "una transfusión de 3 litros de sangre de un grupo distinto al mío" y esto provocó que "casi la palme", relata. "Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando", añade. "Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)", se pregunta con ironía. Considera por tanto el actor que cuando sufres en tus carnes un hecho de esta índole, "se te quitan las tonterías de golpe", asevera.

"Dicen que aprendemos a base de tortas, y doy fe que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar", señala el reconocido intérprete de 67 años, que hace muy pocos días recibía en Navarra de mano de los reyes Felipe y Letizia la medalla al Mérito de las Bellas Artes. Por todo lo dicho, el actor ha querido por último lanzar un mensaje a modo de moraleja en el que expresa que "no existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido", sentencia. Para terminar, como no podía ser de otra forma, Antonio hace gala de su inequívoco sentido del humor para transmitir que "si te da miedo subir conmigo a un coche, no me lo tomaré a mal", zanja con un cariñoso guiño en la carta que ha dirigido este martes a todos sus seguidores.

