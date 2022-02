El mensaje de cariño de Loles León a Antonio Resines y José Luis Gil para que se recuperen cuanto antes

Loles León ha querido enviar un mensaje de cariño para dos buenos amigos y compañeros de profesión como son Antonio Resines y José Luis Gil, debido a los problemas de salud que han padecido recientemente ambos intérpretes. Sobre el primero, decía la actriz en Viva la vida que "probablemente nos esté viendo y ya ha empezado su rehabilitación", se felicitaba después de que el actor haya recibido el alta del hospital donde estuvo ingresado en la UCI por covid durante mes y medio. "Te quiero muchísimo", le ha transmitido mientras le emplazaba a llamarle por teléfono para tener una conversación con él. Además, Loles también ha tenido un bonito recuerdo para el protagonista de La que se avecina, alguien con quien ha trabajado estrechamente en la última década y que sufrió un ictus el pasado diciembre. "Vivimos un momento en el que tenemos que apoyarnos todos", ha sentenciado la intérprete.

Loles León, muy emocionada, habla del estado de salud de Antonio Resines

VER GALERÍA

El mes pasado, Loles presentaba en el Teatro de la Latina su nuevo espectáculo Una noche con ella, un repaso de su vida en el que pasa por sus momentos más alegres, los más absurdos y hasta los más amargos. La actriz ha hablado también sobre su obra de teatro y lo que ha conllevado interpretarla, así como el apartado sentimental en el que se encuentra."Yo ahora mismo estoy en un momento totalmente dulce", admitía Loles León, asegurando que estaba "muy bien" y "muy tranquila" con todo lo que estaba viviendo. Aunque eso sí, ha reconocido que estaba "un poco agobiada" por tener tres trabajos que sacar adelante: "Siempre voy con falta de tiempo a todos lados. Estoy súper agradecida, no tengo queja de nada. Pero también me falta sueño, me falta descanso". Al estar tan ocupada en el plano laboral, Loles León apenas encuentra espacio para el amor: "No me da tiempo a tener. El amor hay que dedicarle todo tu corazón, toda tu alma y energía. Y de amorcitos sí, mi nieto de 9 años y estoy loca con él", confesaba la actriz catalana.

Loles León desvela sus anécdotas más divertidas con las estrellas de Hollywood

VER GALERÍA

En relación a su espectáculo, en el que el director ha sido su amigo, Juan Luis Iborra -el cual "conoce toda mi vida y ha hecho un traje a medida"-, la actriz ha asegurado que es "una obra de mi vida. Empiezo desde niña y estoy haciendo todo el recorrido de cuando era pequeña hasta mi juventud. Y luego ya empiezo a querer buscar mi camino como actriz", contaba. "Hay un cincuenta por ciento de verdad y un cincuenta de ficción. El quid de esto es que el espectador tiene que descubrir qué es verdad o mentira en esta vida de sueños", explicaba, añadiendo que durante la obra de teatro "hay cosas de mi vida que están ahí plasmadas que nunca he contado".

VER GALERÍA

La experiencia y la trayectoria con la que cuenta Loles León, de 72 años, ha hecho que en esta obra pueda contar muchas cosas acerca de su vida: "Cuento cosas amargas, no en egeneral -aunque sabéis que yo lo cuento todo-, pero cosas amargas de tu vida intima o en la vida en el plano familiar, cotidiano, en cómo has gestionado tu vida... Además yo tengo mucha vida porque tengo muchos años y muy intensamente porque me he metido en todos los charcos. Entonces claro, tengo una vida intensa, de la cual te puedo contar algunas cosas y otras no", explicaba risueña.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.