Solo estuvo treinta capítulos Loles León recuerda por qué abandonó 'Aquí no hay quien viva' La actriz se marchó de la exitosa serie disgustando mucho a los fans a quienes encantaba su personaje, Paloma Cuesta

Las ocurrencias de una loca comunidad de vecinos reflejadas en la serie La que se avecina han regresado a la pequeña pantalla con los personajes que tanto hacen reír a los espectadores. Uno de ellos es sin duda el interpretado por Loles León (Menchu) que ya sabe lo que es lidiar con compañeros de escalera problemáticos. Ella fue una de protagonistas de Aquí no hay quien viva, ficción producida por José Luis Moreno que llevó por primera vez a la tele los conflictos en un edificio en 2003 y que tuvo un gran éxito de audiencia. Sin embargo, su alter ego, Paloma Cuesta, abandonó la serie de repente disgustando mucho a los que la habían coronado como una de las más cómicas. La propia Loles ha recordado qué ocurrió para que tomara la decisión de abandonar la serie cuando estaba en su mejor momento.

'La que se avecina' se despide de otro de los rostros más populares de la serie

El año más complicado para los actores de 'LQSA': Jordi Sánchez, Cristina Medina y José Luis Gil

VER GALERÍA

“En un principio eran solo seis capítulos que se iban a rodar en verano. Mi representante me preguntó si tenía algo que hacer en verano y que, si no tenía nada planteado, podía ser buena idea hacerlos para luego marcharme de vacaciones” explicó Loles en La Sexta noche. Explicó que entre las condiciones para participar estaba que si continuaba el rodaje, cambiaría su remuneración pues inicialmente ninguno de los actores cobraba su caché. “Yo entré con esas condiciones, diciéndole a José Luis Moreno que si había más capítulos cobraría mi caché”.

El éxito de los capítulos fue en aumento y ella requirió entonces que se cumpliera lo pactado. “Eso se emitió y fue el escandalazo más grande del mundo a nivel de audiencia. Empezamos a hacer capítulos sin parar y yo le decía a Moreno que me diera mi caché” contó. Como nunca se cumplió esa promesa, la artista recuerda que tomó la decisión de marcharse. "Nunca llegó y me cansé, así que me voy porque quiero descansar” aseguró, recordando que grabaron los episodios todos seguidos sin momentos libres.

Popularizó divertidas frases

Su personaje, que apareció únicamente en treinta capítulos, fue tan exitoso que logró incluso popularizar expresiones como “y punto en boca”, con el que zanjaba una discusión, y “¡hombre ya!”. El carácter fuerte de la recordada Paloma Cuesta es muy parecido al de Menchu, que llegó a La que se avecina (producida por los sobrinos de José Luis Moreno) en la temporada nueve junto a su hija Yoli (Miren Ibarguren). De nuevo su naturalidad y desparpajo las han convertido en dos divertidos personajes de esta comedia coral que ha estrenado la segunda parte de la 12ª temporada.

VER GALERÍA

Se centran estos en las peculiares iniciativas de los habitantes de Mirador de Montepinar para tratar de evitar la expropiación de sus casas, un delicado momento en el que tendrán que lidiar además con sus complicadas situaciones personales. El triángulo amoroso de Amador, Berta y una joven veterinaria o las crisis matrimoniales de los Recio y de la convivencia de Vicente y Fermín, marcarán los histriónicos episodios. No será sin embargo esta la última entrega de la serie, que ya ha confirmado que habrá dos temporadas más que se desarrollarán hasta 2024.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.