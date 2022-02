Antonio Resines reaparece tras su ingreso ayudado por muletas pero sin perder el buen humor

Antonio Resiunes sigue su proceso de recuperación para restablecerse de las secuelas provocadas por el covid que contrajo el pasado 23 de diciembre y que le mantuvo ingresado durante 48 días. Este jueves hemos podido ver al actor, por primera vez, saliendo de su domicilio. "Me encuentro mejor, voy al médico a una revisión", ha explicado en la puerta de su residencia en Madrid. Mientras esperaba al taxi que le iba a llevar hasta el centro médico ha manifestado que, aunque aún no ha vuelto a la rutina, "está todo bien".

Acompañado por su mujer, Ana Pérez-Lorente, que no se ha separado de él en todo ningún momento, caminaba con ayuda de unas muletas y se dirigía al centro Gregorio Marañón para que le realizaran "otras revisión y me digan qué tal voy de las piernas y todas esas cosas", ha contado a la prensa a la que ha atendido muy amablemente. Con una animada mascarilla de color rojo y con el gran sentido del humor que le caracteriza, ha afirmado que se se siente "cansado, pero bien de ánimo". Con ironía ha definido estos meses como "algo magnífico, ha sido una maravilla". Aunque sí se ponía serio para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido: "No me he enterado de nada porque he estado 38 días en coma, pero sí sé que la gente ha estado muy pendiente y eso es una alegría".

Durante el tiempo que permaneció hospitalizado el protagonista de Los Serrano han pasado muchas cosas, una de ellas fue el suplantamiento de identidad que sufrió en las redes, él ha querido restarle hierro al asunto y ha afirmado que "no sé porqué lo hace la gente, pero no tiene ninguna importancia". Lo que sí la tiene es el apoyo constante que ha recibido por parte de su mujer y su hijo Ricardo: "Si no los mato. Imagínate que te dejan solo en estas cinrcunstancias", ha bromeado entre risas, pero ha querido tranquilizar a todos insistiendo en que "está todo estupendamente".

Antonio, de 67 años, tiene un caracter positivo y luchador y aunque reconoce que "aún me canso y no puedo andar bien" confía en que "en un par de meses estaré por ahí dando guerra". Para ello, el intérprete de La buena estrella está siguiendo al pie de la letra los consejos médicos: "Rehabilitación en casa y voy saliendo poco a poco a la calle, empezar a andar y coger fuerza". "He perdido mucha masa muscular y por eso me tengo que apoyar en unas muletas, pero nada más, es tiempo" Resines es uno de los actores más queridos del panorama nacional y el público está deseando que vuelva al trabajo para disfrutar de él y de su arte a través de sus grandes interpretaciones, en vista del ánimo y de las ganas, ese momento está cada vez más cerca. Aunque ha querido bromear con los medios "os voy a dar una exclusiva: no voy a volver a trabajar nunca más, pero ni una foto vamos", ha dicho con sorna. Pero que nadie se asuste que hay Resines para rato "volveré, pero con tiempo", ha querido dejar claro.

