De vuelta al trabajo, Antonio Resines se muestra muy recuperado y cuenta lo mal que lo ha pasado

Vuelta al trabajo, a la normalidad... y "algunos volvemos a la vida", dice Antonio Resines sin perder la sonrisa en un día señalado para él. Después de padecer un coronavirus que casi le cuesta la vida, retoma su trabajo de actor para presentarnos con todas las ganas del mundo su nuevo proyecto. Divertido y bromista como suele ser, el intérprete de 67 años retoma el oficio que tanto le apasiona y lo hace tras padecer de forma severa los efectos de la pandemia. "Lo he pasado bastante mal... pero bueno, nada comparado con otra gente", confiesa sobre el mes y medio que estuvo ingresado en una situación muy preocupante. "Yo, dentro de lo malo, he salido del coma y hay quien se muere", expresa el protagonista de series míticas como Los Serrano y A las once en casa. "Estuve a punto (de morir), pero nunca fui consciente de ello", confiesa en declaraciones a Europa Press.

Lo que sí sabe perfectamente Antonio es la angustia de "todo aquel que ha estado en la UCI o en planta", porque "no sabes cómo solucionarlo y no puedes hacer mucho", dice sobre los que han vivido lo mismo que él. Afortunadamente, asegura que ya se ve muy recuperado y apenas tienen secuelas, ya que lo único es que "voy con la muleta y cuando hay escaleras todavía me cuesta". En cuanto a lo que le espera de aquí en adelante, cuenta que "tengo una revisión ahora, dentro de nada", si bien cada día se siente mucho mejor que el anterior. Explica que llegó a salir del hospital "con un ochenta por ciento de atrofia muscular, pero en una semana o dos estaré bien". Aclara también que su residencia sigue siendo Madrid y que no se ha ido a vivir a su tierra natal, Cantabria, donde solo estuvo pasando unos días "hasta que empezara de nuevo a trabajar de forma regular". Preguntado si de esta dura experiencia ha sacado alguna enseñanza, el actor admite que "con respecto a algunas enfermedades, hay que tomárselas más en serio de lo que se hace".

Además, Resines recomienda a la gente más joven hacer deporte ya que "si lo has hecho y lo has mantenido, aunque no sea de forma profesional, es buenísimo para la recuperación porque tienes ahí un bagaje que te sirve seguro", manifiesta. Unas palabras que el actor pronunciaba durante la presentación este lunes de Perdonen las molestias, la nueva serie original de Movistar+ que protagoniza junto a Miguel Rellán. Interpretan a "dos señores mayores que tienen achaques de todo tipo, no solo físicos sino también mentales y sentimentales", explica sobre la trama principal. "Se habla de qué pasa en determinadas edades, cuando quieres parecer más joven de lo que eres o te niegas a aceptar la realidad", añade. Su compañero de reparto, que también sufrió en su día una neumonía bilateral derivada del covid, cuenta que esta ficción "mezcla comedia, drama y ternura.. como la vida misma", al abordar "el inevitable paso del tiempo, para bien y para mal", sentencia el que es otro de las grandes de la escena española.

