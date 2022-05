Lorena Gómez y René Ramos posan juntos y felices en el cumpleaños de su hijo desmintiendo los rumores de crisis

Los rumores de crisis entre Lorena Gómez y René Ramos llevan semanas sobrevolando sobre a la pareja y sonando con fuerza. Por lo que la cantante de Indomable ha decidido matar dos pájaros de un tiro y ha aprovechado la celebración del segundo cumpleaños de su pequeño para subir una fotografía junto a su chico zanjando todas las especulaciones sobre su relación. Como se suele decir: "una imagen vale más que mil palabras" y en esta se puede apreciar a la pareja siendo la viva imagen de la felicidad y han celebrado unidos un día muy especial para el rey de la casa y para ellos mismos. Una prueba gráfica en familia que demuestra que siguen juntos y que están bien.

Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron por la ausencia de publicaciones de la pareja junta y por la eliminación del perfil de la cantante de la inmensa mayoría de las fotos de su perfil, entre ellas las de su novio. Además, dos acontecimientos que han tenido lugar este fin de semana, las habían intensificado. El primero de ellos fue un despiste por el que Sergio Ramos felicitaba por el Día de la Madre a todas las mujeres de su familia, pero olvidaba mencionar a su cuñada. Un detalle que hizo saltar las alarmas. El segundo se produjo cuando este lunes René, el hijo de Lorena y el representante de futbolistas, cumplía dos añitos y su mamá le dedicaba una preciosa felicitación donde no nombraba a su novio. Aunque este martes zanjaba la polémica con un posado familiar demostrando que su relación continua viento en popa.

Para uno de los días más especiales de su vida, los orgullosos papás han organizado una fiesta por todo lo alto para que René Jr. disfrutara junto a sus amiguitos de un cumpleaños inolvidable y han montado una auténtica selva. El jardín de su casa inundado de globos se ha convertido en una aténtica jungla y no han escatimado en detalles. Adornado con peluches gigantes con forma de leones, tigres, jirafas, elefantes, que hicieron las delicias de los más pequeños y que se diviritieron de lo lindo jugando con los animalitos.

Entre juego y juego, niños y mayores, han recuperado energías con una gran variedad de dulces. Una espectacular tarta de tres pisos, que continuaba con la temática de la fiesta, personalizada con el nombre del pequeño, y decorada además con un tucán, una jirafa y por el rey de la selva presidiendo el delicioso pastel. También han dado buena cuenta de unas galletas con el número dos, la edad del cumpleañero y de cupcakes. Como no podía ser de otro modo no han faltado los regalos que René Jr. ha abierto con gran ilusión ante la atenta y emocionada mirada de sus padres. Lorena no ha podido evitar compartir la felicidad de sus hijos con todos son sus seguidores.

La vida de Lorena cambió por completo hace dos años cuando se convirtió en madre y así ha dejado constancia en las tiernas palabras que ha escrito en su perfil con motivo d ela segunda vuelta al sol de su hijo. "Feliz cumpleaños amor de mi vida. Cada vez que te miro pienso: ¿Quién le dio la vida a quién?", así ha comenzado el emotivo mensaje. Que ha continuado con una clara declaración e intenciones: "No puedo prometerte que todo sea perfecto, pero sí que sea para siempre. Tampoco puedo prometerte que todo sean momentos felices, se que habrán momentos difíciles que superaremos juntos". La artista ha continuado el emotivo texto que ha dirigido a su hijo al que habla en primera persona: "Se que no te puedo prometer cumplir todas las promesas, pero sí te prometo que haré nuestros sueños realidad. Te prometo los días más bonitos, pero también las batallas más duras. Prometo abrazarte siempre y estar junto a ti".

Lorena ha proseguido manisfestando los propósitos que quiere hacer realidad por su hijo: "Prometo enseñarte cada día algo nuevo, pero no puedo prometerte todo el tiempo del mundo. Prometo un te quiero nuevo cada noche y cada mañana. Prometo nunca olvidarte y prometo que seré la persona que más te quiera".Y ha añadido que "no puedo asegurarte un mañana, pero sí te aseguro un hoy. No puedo prometerte estrellas, pero sí contemplarlas contigo". "Se que quizás no soy la madre perfecta, pero sí se que puedo hacerte feliz. Por muchos cumpleaños más a tu lado. Te amo hijo", con estas bellas palabras finalizaba su mensaje.

Lorena y René cumplieron su sueño de ampliar la familia con la llegada de su primer hijo. El pequeño se ha convertido en su mayor alegría y la cantante de Vulnerable a ti no puede estar más feliz. "Me siento orgullosa. Me siento más segura que nunca. He aprendido a pasos agigantados de él y con él. Espero y deseo que el día de mañana mi hijo sea feliz y crezca libre, sin miedos e inseguridades. Para ello, estoy trabajando en mí y buscando mi mejor versión", nos contaba emocionada a ¡HOLA!.

