Lorena Gómez nos cuenta por qué está viviendo uno de los mejores momentos de su vida

Me siento muy afortunada y diría que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia preciosa… Estoy muy muy feliz". Esta es la respuesta de Lorena Gómez cuando le preguntamos en qué momento se encuentra. La cantante, a la que conocimos hace 15 años tras ganar Operación Triunfo, está viviendo una etapa muy bonita en lo personal y lo profesional y se siente una privilegiada por poder seguir dedicándose a su gran pasión después de tanto tiempo. Además, Lorena acaba de fichar por el musical WAH, que ha supuesto un paso muy importante en su carrera. La artista leridana, de 35 años, nos ha contado cómo es se prepara para dar el cien por cien en un espectáculo tan exigente tanto a nivel vocal como físico y también hemos hablado de su próximo disco, que incluye canciones autobiográficas que ha compuesto ella misma, de su vida en familia con René Ramos y su hijo René, que se ha convertido en la alegría de la familia, y le hemos preguntado si le gustaría vestirse de blanco. ¿Quieres saber todo lo que nos ha contado? ¡Sigue leyendo!

- Hace poco dijiste que estabas deseando contar tus nuevos proyectos ¡y menuda sorpresa! Formar parte de WAH Show​ es un paso muy importante en tu carrera, ¿cómo surgió todo?

Fue algo super imprevisible. Me invitaron a la inauguración y nada, se terminó el show, subimos a una zona VIP y conocimos a los dueños y a todo el elenco. Había un amigo en común que me presentó al CEO, Miguel de Páramo, y estuvimos hablando. Al día siguiente me escribió porque quería hacerme una audición, y la verdad es que el espectáculo me pareció increíble, con una calidad brutal y, por supuesto, no lo dudé. Además, ahora mismo que estoy con la grabación del disco y todo, creo que mantenerme activa es lo mejor que me puede pasar, y hacer un calentamiento previo para todo lo que viene. Estoy feliz, es uno de los espectáculos más impresionantes que he vivido en mi vida a nivel espectadora y también trabajadora, porque es algo que me suma muchísimo a mi carrera y que estoy aprendiendo muchísimo.

- ¿Tenías ganas de trabajar en algo así?

Sí, porque siempre me ha gustado la idea de trabajar en un musical. Siempre me ha dado como un poco de respeto, porque creo que los musicales son palabras mayores y que una cosa es ser artista solista y otra formar parte de un elenco, con coreografía, interpretación, cantar todas las canciones… Al final es un trabajo increíble, pero creo que estoy en el mejor equipo del mundo, son todos increíbles y estoy muy a gusto, me he sentido muy bien recibida y superquerida.

- Es un reto profesional muy importante que requiere mucho esfuerzo vocal, físico... ¿cómo te has preparado?

Más que reto profesional, yo lo llamaría algo superpositivo, un aprendizaje brutal… Me estoy preparando obviamente muchísimo, volví a retomar mis clases más seguidas con mi profesor de canto, físicamente también me estoy preparando porque además son dos horas de show y tienes que estar activa y con mucha energía en todo momento. Pero yo la verdad es que estoy disfrutando como una niña y os invito a todos a que vengáis a verlo, porque es increíble.

- ¿Cómo afrontas los nervios antes de salir a escena?

Yo creo que los nervios son positivos. Pienso que cuando pierdes los nervios realmente es porque ya no te emociona. En mi caso, los nervios son la fuerza motora que me ayuda a salir y darlo todo y entregarme al público 100%. El día que no tenga nervios me tengo que preocupar.

- ¿Tienes algún ritual o manía?

Antes sí, cuando era pequeña tenía muchos rituales, siempre besaba escapularios y hacía mil cosas, me preparaba y comía cosas especiales para los shows, pero a medida que he ido creciendo creo que la seguridad también ha sido la protagonista. Cuanto más segura estás y más te gusta lo que haces, vas perdiendo esos rituales y esos miedos. Lo único que sí que hago es calentar mucho la voz e intentar prepararme físicamente.

- También te hemos visto con un vestuario y un maquillaje espectacular, ¿lo eliges todo tú?

Tenemos un equipazo increíble. Está Jordi Dalmau en el vestuario, luego La casa del maquillaje, que también es un equipazo. Conmigo siempre está mi angelito, como digo yo, que es Alejandro Cabanillas que es mi peluquero desde que tenía 16 años. Siempre está siguiendo mis pasos y apoyándome en todo lo que hago como amigo y como estilista.

- ¿Qué les dirías a todos los que no han ido a ver el espectáculo?

¡Que ya están tardando demasiado! Que tienen que ir y que es una experiencia increíble. Es un show tan espectacular que no se puede explicar con palabras. Tienes que ir para vivirlo, porque una vez allí hay mucha gente que se lo toma como para venir cada fin de semana, porque mezcla lo musical con lo gastronómico, después tienes como una after party… es algo nuevo y muy loco, porque no está visto aquí. La energía con la que sales es brutal.

- 15 años después de ganar OT sigues dedicándote a tu gran pasión, ¿te consideras una privilegiada?

Pues sí, 15 años ya dedicándome a esto… aunque en verdad llevo muchos más, porque desde los nueve años que hice mi primera televisión ya sabía que quería trabajar en la música. Echo la vista atrás y digo madre mía… 15 años nada más y nada menos, de subidas y bajadas, de aprender, de luchar, de alegrías y momentos no tan buenos, porque al final este mundo es un poco imprevisible, pero yo estoy muy contenta y emocionadísima de poder seguir trabajando a día de hoy y poder decir a boca llena que me sigo dedicando a la música.

- En tu opinión, ¿cuál es la clave del éxito?

Con el tiempo he aprendido que el éxito es hacer lo que uno ama y dedicarse todas las mañanas teniendo claro cuál es tu objetivo y que estás en el camino correcto, que lo que estás haciendo es lo que te llena el alma.

- ¿Te gustaría hacer algo como cantante que todavía no hayas podido hacer?

Yo creo que dejo que la vida me sorprenda. La vida me va acercando posibilidades y me va haciendo vivir experiencias, como por ejemplo este musical, que es algo nuevo que no había vivido nunca y ha sido una sorpresa, porque tampoco me lo esperaba en este momento. Pero dejo que la vida me sorprenda y que todo lo que llegue, siempre que sea lo que yo quiero hacer y con lo que me siento a gusto, pues bienvenido sea.

- Tienes una de las mejores voces de España, ¿cómo te la cuidas?

¡Muchas gracias por el halago! Siempre he sido un poco pasota con el tema de la voz. Sí que es verdad que de pequeña me quedaba muchas veces afónica porque hablo muy alto, pero con el tiempo vas aprendiendo que al final es tu herramienta de trabajo y algo muy valioso que tienes que cuidar, porque no todo el mundo tiene la suerte de tenerlo. A mi voz y mi garganta la trato como si fuera un templo, me cuido muchísimo e intento que siempre esté lo mejor posible.

- Puestos a soñar... ¿con quién te gustaría hacer un dueto?

Me encantaría que Adele algún día me escuchara, ya no te digo hacer un dueto, que me escuchara y dijera: “Mira esta chica cómo canta”. La admiro tanto… A mí Adele me gusta desde hace muchísimos años. Recuerdo que estaba en Miami cuando la empecé a escuchar y la seguía muchísimo. Me encantaría un dueto con Adele, sería el sueño de mi vida.

- Todos están deseando escuchar tu nuevo disco, ¿qué nos puedes contar de él?

Yo soy la primera que quiere escucharlo terminado, porque llevo ya tres años entre composición, producción, con una pandemia en medio, un bebé… y tengo unas ganas locas. Hay tantas cosas bonitas en ese disco… casi todas las canciones son autobiográficas, compuestas por mí con otros artistas… Creo que es un disco en el que me he dejado llevar al cien por cien, y tengo muchísimas muchísimas ganas de que lo escuchéis, porque seguro que más de uno se va a sentir identificado. A ver si dentro de poquito puedo desvelar algo de esas letras para que a todo el mundo le llegue al corazón, que eso es lo que yo quiero.

- En lo personal, estás feliz al lado de René y muchos se preguntan ¿habrá boda?

Estoy feliz en general, por supuesto con mi pareja también. Yo creo que somos un equipo y cuando dos personas van en la misma dirección se agradece muchísimo. Nos apoyamos mutuamente en todo y eso al final es lo que importa. Tenemos lo más bonito del mundo, un proyecto en común, que es nuestro hijo, y vamos hacia adelante siempre, todos a una.

- ¿Te haría ilusión vestirte de blanco y organizar una fiesta por todo lo alto?

El tema de la boda no es una cosa que me preocupe en este momento. Creo que la mayor unión ya la tenemos, que es nuestro niño, y más unión que esa… imagínate. Así que si llega en algún momento perfecto y si no, no es algo que me quite el sueño.

- ¿Dirías que has cambiado mucho desde que eres madre?

Sí, le doy prioridad a muchas cosas que antes probablemente no le daba. Por supuesto, mi hijo es lo primero en este momento. Me siento como más empoderada, más fuerte, más segura, menos perfecta, más feliz… creo que me ha dado muchísima fuerza sentirme madre, porque al final las madres somos únicas. El poder más sobrenatural es el poder de una madre.

- Tu bebé está cada día más simpático, ¿cómo es?

Qué te voy a decir… es muy risueño, está siempre feliz, es superinteligente, le encanta la música… y es muy independiente, ya se le ve desde pequeñito. Sobre todo es un niño muy fuerte, me ha demostrado muchas veces que tiene una fortaleza interior increíble.

- ¿Se parece más a René o a ti?

Tiene un poco de los dos, pero barro un poquito más para casa (ríe) porque tiene muchas cosas mías. Quizá de personalidad se parece más a su padre, pero físicamente tiene muchas cositas igual a mí.

- ¿Con qué sueña Lorena Gómez?

Sueño con seguir como estoy, sueño con tener todo lo que tengo a día de hoy, que es mucho. Seguir con la misma salud, la misma fuerza, con amor, con trabajo, con la gente que me rodea, que gracias a Dios es gente muy buena. Y como dicen, que me quede como estoy, tal cual.

- ¿Eres feliz?

Sí, estoy feliz, estoy tranquila, en paz, estoy bien… considero que, después de todo lo que hemos vivido, poder salir a la calle ya es un privilegio.

- Por último, ¿qué te gustaría decir a todos tus fans?

Me siento superquerida. A toda la gente que me sigue desde hace tantos años, que me demuestran que están ahí día a día, les estoy superagradecida y les mando un abrazo enorme. Que sean felices, que reine la felicidad en estas fiestas que llegan ahora, y mucho amor, felicidad y, sobre todo, salud.

