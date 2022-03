¿Se casan Lorena Gómez y René Ramos? Tenemos la respuesta

La cantante Lorena Gómez no podía imaginarse el revuelo que iba a causar con su última publicación. La artista leridana, de 35 años, visitó el atelier de Jordi Dalmau, diseñador de referencia en el sector nupcial, y compartió una foto en la que salía mirando diferentes vestidos. "Uffff qué ganas", escribió junto a un corazón de color rojo. Al ver esta imagen, muchos pensaron lo mismo: se va a casar con René Ramos y está eligiendo el vestido de novia que llevará. Sin embargo, el significado de esta foto no tiene nada que ver con campanas de boda. Según hemos podido confirmar, Lorena y René por el momento no tienen pensado darse el 'sí, quiero', aunque es algo que llegará tarde o temprano.

En realidad, la que fuera ganadora de Operación Triunfo 2006 estaba eligiendo el diseño que llevará esta noche en el concierto benéfico Mujeres cantan a Rocío Jurado, que se celebrará en el WiZink Center de Madrid. Para esta noche tan especial, Lorena ha confiado en Jordi Dalmau, quien ha diseñado muchos de los espectaculares vestidos que lleva en el show musical y gastronómico WAH, que se representa actualmente en uno de los principales pabellones de IFEMA. "Estoy feliz, es uno de los espectáculos más impresionantes que he vivido en mi vida a nivel espectadora y también trabajadora, porque es algo que me suma muchísimo a mi carrera y que estoy aprendiendo muchísimo", decía a ¡HOLA! recientemente.

¿Se animarán a dar el gran paso?

No es la primera vez que los rumores de boda planean sobre la pareja. Hace tiempo Lorena habló de ello, asegurando que, si finalmente se animaban a dar un paso más en su relación, se imaginaba algo sencillo. "Yo me veo más rollo en una playa, siempre se lo he dicho, y René coincide con eso. Algo más hippie sin dejar de ser, obviamente, algo bonito", dijo años atrás. En abril de 2020, protagonizaron una divertida anécdota cuando el hermano del futbolista Sergio Ramos dejó caer que tenía "ganas de pedirle matrimonio a mi pareja" y se preguntaba: "¿me espero mejor a que termine el confinamiento?". A lo que Lorena respondió: "Jajajaja, ¡te como! Me da a mí que te va a decir que sí... ya sabes que le encantan esas sorpresas. Yo de ti no me esperaría".

Cuando hablamos con ella el pasado mes de noviembre, la intérprete de Vulnerable a ti o Indomable nos decía que "el tema de la boda no es una cosa que me preocupe en este momento". "Creo que la mayor unión ya la tenemos, que es nuestro niño, y más unión que esa… imagínate. Así que si llega en algún momento perfecto y si no, no es algo que me quite el sueño".

Lorena y René cumplieron su sueño de ampliar la familia con la llegada de su primer hijo, que en mayo cumplirá dos añitos. El pequeño René se ha convertido en su mayor alegría y la cantante no puede estar más feliz. "Me siento orgullosa. Me siento más segura que nunca. He aprendido a pasos agigantados de él y con él. Espero y deseo que el día de mañana mi hijo sea feliz y crezca libre, sin miedos e inseguridades. Para ello, estoy trabajando en mí y buscando mi mejor versión", nos contaba emocionada.

Cambio de planes

Lorena es una de las artistas que se subirá al escenario para rendir homenaje a 'La más grande' en este evento que ha sido organizado por su hija, Rocío Carrasco. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo, Soleá Morente, Ruth Lorenzo, Sole Giménez, Sofía Ellar, Ana Guerra, Nia o Rigoberta Bandinni, recordarán la figura de Rocío Jurado 15 años después de su muerte. También participarán Yolanda Ramos, Melani Olivares o Laura Sánchez.

En un principio, el concierto benéfico Mujeres cantan a Rocío Jurado se iba a poder ver en directo en Telecinco a partir de las 22:00 horas, en un programa especial presentado por Mercedes Milá e Isabel Jiménez, sin embargo, debido a la situación actual que estamos viviendo la cadena ha tenido que modificar sus planes. En su lugar, se emitirá el programa Ucrania: Esto no se podrá olvidar, para seguir la última hora del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

